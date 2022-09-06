Глава КНР посетит Казахстан 14 сентября

НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин посетит Казахстан с государственным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По приглашению главы государства 14 сентября планируется государственный визит председателя КНР в Казахстан. В рамках визита планируются двусторонние переговоры между главами двух государств, а также будут подписаны двусторонние документы в различных областях сотрудничества", - цитирует телеканал КТК представителя МИД РК Айбека Смадиярова.
Отмечается, что визит направлен на дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнерства и развитие политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.
Также Айбек Смадияров уточнил, что участие главы КНР в Съезде лидеров мировых религий пока не подтверждается.