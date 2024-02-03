Глава КТЖ доложил Токаеву о результатах деятельности нацкомпании   

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления акционерного общества "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об основных результатах деятельности национальной компании в 2023 году и планах на предстоящий период, - Председатель правления акционерного общества "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об основных результатах деятельности национальной компании в 2023 году и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.





Как сообщил Нурлан Сауранбаев, основные производственные показатели АО "НК "ҚТЖ" демонстрируют рост в течение последних трех лет. В 2023 году грузооборот увеличился на 7% и достиг 270 млрд тонн-километров. Объем транзитных перевозок вырос на 18% и превысил 27 млн тонн. В результате выручка компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 29,3%, составив 1,9 трлн тенге. Получена чистая прибыль в размере 154 млрд тенге, что в 4 раза больше, чем в 2022 году. Отмечается, что это исторически лучшие показатели компании.





Также главе государства была представлена информация о завершении строительства грузового терминала в сухом порту города Сианя, расположенном в крупнейшем логистическом хабе Китая. Он обеспечит стабильный грузопоток в направлении нашей страны и откроет для казахстанских экспортеров доступ на новые рынки сбыта.









Совместно с ведущими мировыми компаниями Huawei, Wabtec и PSA ведется работа по реализации проекта "Умная железная дорога". Внедрение новых решений позволит увеличить пропускную способность железной дороги, оптимизировать расход топлива и повысить безопасность движения поездов", - отметили в пресс-службе.





По итогам встречи глава государства отметил важность реализации инвестиционных проектов компании и акцентировал внимание на развитии транспортно-транзитного потенциала страны.



