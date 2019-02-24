Глава "Лукойла" рассказал Назарбаеву о планах по совместной разведке и добыче углеводородов в казахстанской части Каспия

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" Вагитом Алекперовым. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества в нефтегазовой отрасли, передает Kazakhstan Today.

Глава государства отметил положительную динамику и эффективность партнерских отношений между компаниями "КазМунайГаз" и "Лукойл", сообщила пресс-служба Акорды.

Мы давно работаем с компанией "Лукойл". Ваша компания является одной из крупнейших в России. Вы также являетесь одним из значимых российских инвесторов в Казахстане. "Лукойл" инвестировал в экономику страны около $9 млрд", - сказал Назарбаев.

Он выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества с российской компанией.

В ходе беседы главе государства была представлена детальная информация о планах совместной реализации проекта "Женис" по разведке и добыче углеводородного сырья в казахстанской части Каспийского моря.

Кроме этого, президент ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" проинформировал Назарбаева о ходе строительства завода по выпуску смазочных материалов на территории Казахстана.

Планируемая мощность предприятия составляет 100 тыс. тонн в год. Современный завод будет производить практически всю линейку смазочных материалов. Это включает 700 видов различных наименований продукции", - подчеркнул Алекперов.

На встрече обсуждались и вопросы проведения совместных работ по поиску новых углеводородных месторождений с применением передовых технологий, а также участия российской компании в программе геологической разведки на 2021-2025 годы, разрабатываемой Министерством энергетики РК.

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