21.03.2023, 20:11 28506
Глава МЧС ознакомился со строительством селезадерживающей плотины в предгорьях Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась плановая рабочая поездка министра по ЧС Юрия Ильина в Алматы. Юрий Ильин ознакомился со строительством селезадерживающей плотины в предгорьях города, сообщает пресс-служба МЧС.
Основной целью визита Юрия Ильина стала проверка находящегося на контроле хода строительства селезадерживающей плотины "Аюсай" в бассейне реки Улкен Алматы.
Высота селезадерживающей плотины Аюсай по проекту составляет более 41 м, объем селехранилища - 2,3 млн м3.
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21.03.2023, 12:17 42596
Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом и принял участие в праздничном мероприятии
Фото: Акорда
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Наурызу, на площади у монумента "25-летие Независимости" и выступил с речью, сообщает пресс-служба Акорды.
Издревле наши предки отмечали Наурыз - праздник, символизирующий приход весны и начало нового года. Ведь именно в это время устанавливается равноденствие дня и ночи, а зимние морозы и стужа отступают под лучами весеннего солнца. Это прекрасное время возрождения природы и восстановления жизненных сил. Для нашего народа праздник Наурыз всегда олицетворял благоденствие. В этот день те, кто находился в ссоре, прощали друг друга и мирились. Сердца людей наполнялись добротой и милосердием. За общим дастарханом аксакалы делились своими теплыми пожеланиями с молодежью. Наши предки считали Наурыз праздником труда и созидания. В эти весенние дни они расчищали родники, высаживали деревья. Одним словом, Наурыз считался предвестником обновления", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что этот праздник объединяет весь наш народ.
Его мы празднуем как единая нация. Наурыз олицетворяет собой общие для всей страны ценности. Поэтому Наурыз является воистину народным праздником. Этот великий день олицетворяет такие качества, как братство, заботу о ближнем, уважение, патриотизм. Мы - народ, верный заветам предков", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Ровно год назад глава государства выступил с инициативами, направленными на масштабную модернизация всех сфер жизни нашей страны.
Народ поддержал наши предложения. За год мы успешно реализовали все намеченное. В ходе референдума были внесены важные поправки в Конституцию страны. Осуществлены серьезные политические шаги, направленные на обновление системы власти. Накануне состоялись выборы в мажилис и маслихаты, которые являются серьезным шагом в продвижении всех наших реформ. Эти выборы стали достойным продолжением масштабных перемен. Иными словами, началась новая веха в политическом развитии страны. Символично, что этот исторический момент совпал с празднованием Наурыза", - сказал президент.
Он отметил, что сегодняшний облик Нового Казахстана в полной мере соответствует духу и характеру весеннего праздника.
Полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию нашего государства. Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель. Несмотря на различия во взглядах наших граждан, у всех нас общие устремления - это благополучие народа и светлое будущее государства. Мы будем вместе трудиться для достижения этих общих целей. Предстоит большая работа. Если мы сплотимся, то сможем преодолеть любые препятствия. Я верю в светлое будущее нашего талантливого народа. Интересы государства - превыше всего. Мы должны проявлять заботу о молодежи, создавать для нее все условия. Я верю в нашу молодежь и возлагаю на нее большие надежды! Будущее - в руках подрастающего поколения. Поэтому давайте будем вносить вклад в развитие родной страны! Не зря в народе говорят: "сила в единстве". Если мы сохраним согласие и сплоченность в обществе, то достигнем нашей ключевой цели - построим Справедливый Казахстан. Нам нужно объединиться и проявить солидарность на пути к достижению общей цели", - сказал президент.
Он отметил, что в этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы.
Пусть сбудутся все помыслы тех, кто держит пост Ораза! Пусть в наши дома придут мир и благополучие! Пусть праздник Наурыз принесет нам только счастье и радость! Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!" - сказал глава государства.
20.03.2023, 20:36 72656
В КГД разъяснили условия применения специального налогового режима розничного налога
Налогоплательщики, применяющие СНР розничного налога, не являются плательщиками НДС
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 20 марта президент РК подписал закон, где специальный налоговый режим (СНР) розничного налога ретроспективно введен с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
В Комитете государственных доходов разъяснили новые условия применения реанимированного налогового режима.
СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики, у которых:
- среднесписочная численность работников за налоговый период не превышает 200 человек;
- доход за календарный год не превышает 600 000 месячного расчетного показателя (в 2023 году - около 2 млрд тенге);
- осуществляют исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных правительством Республики Казахстан для целей применения данного режима.
Ставки СНР розничного налога:
- 4% - по всем доходам, полученным (подлежащим получению) за налоговый период в Республике Казахстан и за ее пределами. При этом местные представительные органы имеют право понижать размер ставки розничного налога на 50 %, то есть от 4 % до 2%;
- 8% - по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг субъектам предпринимательства, в случае необходимости документального подтверждения сумм вычетов на такие расходы (с выпиской электронного счета-фактуры или выдачи чека с указанием ИИН/БИН покупателя). Размер данной ставки не подлежит снижению.
Налогоплательщики, применяющие СНР розничного налога, не являются плательщиками НДС. При этом у лиц, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и представивших уведомление для перехода на режим розничного налога в период с 1 января 2023 года до 1 мая 2023 года, не возникает обязательство по подаче налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость.
20.03.2023, 20:00 75471
Си Цзиньпин и Джо Байден поздравили Касым-Жомарта Токаева с Наурызом
На имя президента Казахстана поступают поздравления от глав иностранных государств
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств по случаю праздника Наурыз, сообщает пресс-служба Акорды.
В своей поздравительной телеграмме председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин от имени правительства и народа страны, а также от себя лично пожелал дружественному народу Казахстана счастья и благополучия, а Касым-Жомарту Токаеву - крепкого здоровья и успехов в работе.
Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений, буду рад вас приветствовать с государственным визитом в Китае и на Первом саммите "Китай - Центральная Азия" в мае этого года. Надеюсь на глубокий обмен мнениями с вами по развитию китайско-казахстанского сотрудничества, а также связей между Китаем и Центральной Азией", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина.
Президент США Джо Байден поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с праздником Наурыз и началом месяца Рамазан.
Стратегическое партнерство между нашими странами и дружба между нашими народами способствуют укреплению мира и процветания во всем регионе. Сегодня народ Казахстана от Астаны до Алматы и по всей стране празднует это время возрождения и обновления. Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку Вашей деятельности по продвижению политических и экономических реформ, которые будут способствовать построению светлого будущего Казахстана и обеспечат равные права и возможности для всех. С праздником Наурыз! Ұлыс оң болсын!" - написал Джо Байден.
Ранее президент Израиля поздравил Токаева с наступающим Наурызом. Глава государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления.
20.03.2023, 19:11 81281
Предварительные итоги выборов в мажилис озвучили в ЦИК Казахстана
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в ЦИК озвучили предварительные итоги выборов депутатов мажилиса.
Подсчет голосов во всех регионах и избирательных участках за рубежом завершен. Всего в голосовании приняли участие 12 035 578 человек. За партии и против всех проголосовал 6 366 441 человек.
В целом голоса избирателей расположились следующим образом:
за партию "Ауыл" - 10,90%, или 693 938 избирателей;
за партию Respublica - 8,59%, или 547 154 избирателя;
за НПК - 6,80%, или 432 920 избирателей;
за партию "Байтак" - 2,30%, или 146 431 избиратель;
за партию "Ак жол" - 8,41%, или 535 139 избирателей;
за партию ОСДП - 5,20%, или 331 058 избирателей.
Графу "Против всех" выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель.
По итогам выборов шесть партий проходят в мажилис.
В мажилис VIII созыва прошли:
- Округ № 1 Астана Даулет Турлыханов
- Округ № 2 Астана Даулет Мукаев
- Округ № 3 Алматы Ермурат Бапи
- Округ № 4 Алматы Ерлан Стамбеков
- Округ № 5 Алматы Бақытжан Базарбек
- Округ № 6 Шымкент Данабек Исабеков
- Округ № 7 Шымкент Болатбек Нажиметдинулы
- Округ № 8 область Абай Нуртай Сабильянов
- Округ № 9 Акмолинская область Айна Мусыралимова
- Округ № 10 Актюбинская область Казыбек Абишев
- Округ № 11 Алматинская область Ардак Назаров
- Округ № 12 Алматинская область Данияр Казкарауов
- Округ № 13 Атырауская область Адиль Жубанов
- Округ № 14 ЗКО Абзал Куспан
- Округ № 15 Жамбылская область Мукаш Искандиров
- Округ № 16 Жамбылская область Гульдара Нурумова
- Округ № 17 область Жетысу Руслан Кожасбаев
- Округ № 18 Карагандинская область Кудайберген Бексултанов
- Округ № 19 Карагандинская область Арман Калыков
- Округ № 20 Костанайская область Еркін Әбіл
- Округ № 21 Кызылординская область Мархабат Жайымбетов
- Округ № 22 Мангистауская область Еділ Жаңбыршын
- Округ № 23 Павлодарская Амантай Жаркынбек
- Округ № 24 СКО Еркебулан Мамбетов
- Округ № 25 Туркестанская область Кайрат Балабиев
- Округ № 26 Туркестанская область Ұласбек Сәдібеков
- Округ № 27 Туркестанская Темір Қырықбаев
- Округ № 28 Улытауская область Ерболат Сатыбалдин
- Округ № 29 ВКО Лұкбек Тұмашинов
20.03.2023, 18:02 87986
Президент Казахстана подписал указ об утверждении Информационной доктрины
Фото: Depodotphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об утверждении Информационной доктрины Республики Казахстан", информирует пресс-служба Акорды.
Утвердить прилагаемую Информационную доктрину Республики Казахстан", - сообщается в указе.
Согласно тексту указа, целями настоящей доктрины являются обеспечение информационной безопасности и идеологического суверенитета страны, выстраивание отвечающей современным тенденциям и вызовам информационной политики, направленной на консолидацию общества и укрепление гражданской идентичности.
При этом доктрина определяет следующие основные принципы взаимодействия всех участников информационной сферы:
свобода слова. Доктрина придерживается принципа защиты свободы слова и плюрализма мнений как основополагающего фактора единства и консолидации казахстанцев;
доступ к информации. Доктрина исходит из права каждого гражданина, гарантированного государством и закрепленного в Конституции, законах Республики Казахстан, свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом, способом;
ориентир на развитие. Одной из ключевых задач доктрины является создание условий для непрерывного развития и качественного роста всего информационного пространства, а также повышения конкурентоспособности и востребованности отечественной медиапродукции среди граждан;
доверие и конфиденциальность. Участники медийного процесса, транслирующие информацию, в том числе и СМИ, должны быть заинтересованы в предоставлении объективной и достоверной информации без элементов искажения и манипулирования. Все меры должны быть нацелены на повышение уровня доверия между всеми участниками коммуникативного процесса. При этом доктрина поддерживает право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства;
обеспечение информационной безопасности. Развитие национального информационного пространства и формирование конкурентоспособной отечественной медиасферы должны стать ключевым фактором по противодействию и снижению последствий внешних вызовов, а также базовым условием устойчивого развития отрасли.
Отмечается, что настоящая доктрина является концептуальным документом, отражающим философию и дух формирования современной государственной информационной политики.
Реализация доктрины позволит решить многие изложенные в документе проблемы, предупредить возможные риски и выстроить системную политику в этой сверхдинамичной отрасли.
Соблюдение декларируемых доктриной основных принципов взаимодействия всех субъектов общественных отношений в информационной сфере выведет медиаотрасль страны на качественно новый, конкурентный уровень развития.
Итогом реализации доктрины должно стать формирование отечественного информационного пространства как органичной и равноценной части мирового медиарынка.
Достижению целей и реализации задач доктрины будет способствовать активное вовлечение в нее институтов гражданского общества, СМИ и других субъектов информационного пространства Казахстана. Без сознательной и ответственной поддержки общественных институтов невозможно обеспечить полноценный информационный суверенитет.
Важнейшими составляющими данной доктрины являются основополагающие ценностные установки, которые будут определять вектор и содержание информационной политики на долгосрочную перспективу, способствуя консолидации общества и укреплению гражданской идентичности.
Также доктрина позволит усовершенствовать государственный механизм противодействия дезинформации, создать эффективную систему коммуникаций между всеми участниками информационного процесса, будет способствовать решению задач информационной сферы в рамках курса на построение Справедливого Казахстана.
Напомним, в середине декабря прошлого года стало известно, что в Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия.
В проекте указа отмечалось, что доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства, формировать государственную политику в информационно-коммуникационной сфере и развитие общественных отношений.
20.03.2023, 17:01 91626
Токаев подписал закон о внесении изменений по вопросам госслужбы
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, в начале марта депутаты сената на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона.
Целями законопроекта являются: создание правовых условий для выполнения задач по совершенствованию государственной службы, поставленных президентом Республики Казахстан в послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"; дальнейшее совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, говорится в заключении к законопроекту.
Закон предусматривает законодательное закрепление института контрактных служащих, которые будут привлекаться государственным органом по контракту для реализации национальных и иных проектов. Также предполагается введение норм о том, что политические государственные служащие, назначаемые президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий.
Законом внедряются ротационные выплаты в целях найма жилища при проведении ротации государственных служащих.
20.03.2023, 16:05 93981
Президент Израиля поздравил Токаева с наступающим Наурызом
Глава государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления
Фото: Акорда
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом, сообщает пресс-служба Акорды.
Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с наступающим праздником Наурыз и священным месяцем Рамазан.
В свою очередь глава государства выразил благодарность президенту Израиля за поздравления и в канун праздника Песах пожелал израильскому народу благополучия и процветания.
Президенты обсудили перспективы укрепления казахстанско-израильского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Подчеркнута положительная динамика роста двустороннего товарооборота, а также важность расширения культурно-гуманитарных связей между странами.
Ранее сообщалось, что Токаев принял министра иностранных дел Великобритании.
20.03.2023, 11:41 90411
Явка на избирательных участках за рубежом составила 72,54% - МИД
Фото: МИД РК
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 72,54% избирателей, находящихся за рубежом, пришли проголосовать на выборах в мажилис парламента Республики Казахстан и маслихаты, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
На данный момент все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. В голосовании приняли участие 8800 граждан РК, что соответствует явке в 72,54%", - информирует МИД.
При дипломатических представительствах Республики Казахстан в 62 иностранных государствах было открыто 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 132 человекА.
19 марта прошли выборы депутатов мажилиса. Параллельно с выборами депутатов мажилиса прошли выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).
По итогам выборов озвучены предварительные результаты exit poll. Предварительная явка на выборы в мажилис и маслихаты составила 54,19%.
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