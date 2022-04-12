Глава МИД РК принял делегацию Европейского парламента

Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял делегацию Европейского парламента, которая прибыла в Казахстан для участия в 19-м заседании комитета парламентского сотрудничества (КПС) "Республика Казахстан - Европейский cоюз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ее состав вошли первый заместитель председателя делегации Европейского парламента (ЕП) по взаимодействию с Центральной Азией и Монголией и заместитель председателя комитета по транспорту и туризму ЕП Андрис Америкс (Латвия), член комитета по иностранным делам ЕП Франциско Миллан-Мон (Испания), а также политические советники ряда ведущих партийных групп ЕП, сообщает пресс-служба МИД РК.
Весьма своевременный визит делегации Европарламента в Казахстан придаст дополнительный импульс укреплению политического и межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, поиску новых перспективных ниш взаимодействия в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК - ЕС", - отметил на встрече глава внешнеполитического ведомства РК.
Министр обсудил с евродепутатами программу реформ президента РК по модернизации политической системы страны и построению "Нового Казахстана".
В свою очередь Америкс отметил, что Казахстан является ключевым партнером ЕС в регионе Центральной Азии.
Многое изменилось с тех пор, как я посетил Казахстан два с половиной года назад, но Казахстан и ЕС остаются близкими партнерами. Мы поддерживаем курс политических реформ в стране и внимательно следим за его реализацией на практике", - сказал он.
Также была затронута тема расследования истинных причин январской трагедии в контексте принятой в начале резолюции Европарламента по ситуации с соблюдением прав человека в Казахстане.
Мы понимаем всю сложность ситуации, с которой Казахстан столкнулся в начале года, и ждем официальных результатов расследования", - отметил в этой связи Миллан-Мон.
В рамках визита делегации Европарламента помимо проведения заседания КПС запланированы ее встречи в Нур-Султане и Алматы с депутатами сената и мажилиса, уполномоченным по правам человека в РК, представителями правоохранительных органов РК, государственных органов экономического блока, гражданского общества.