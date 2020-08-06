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Глава Минобразования отчитался перед президентом о ходе подготовки к новому учебному году

05.08.2020, 17:30 6616
Глава Минобразования отчитался перед президентом о ходе подготовки к новому учебному году
Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает Kazakhstan Today.
 
Министр отчитался перед президентом о ходе подготовки к новому учебному году и об исполнении ранее данных поручений, сообщили в пресс-службе Акорды.
 
Президент указал на исключительную важность обеспечения организованного начала учебного года, особо отметив необходимость оказания поддержки детям из уязвимых категорий при обучении в дистанционном режиме.
 
Он поручил Асхату Аймагамбетову продолжить работу по повышению статуса педагогов, ограждению их от исполнения несвойственных функций и обеспечению запланированного увеличения заработной платы на 25% с января 2021 года.
 
Кроме того, президент поручил работать над дальнейшим расширением академической самостоятельности вузов, повышением качества высшего образования и развитием вузовской науки.
 

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