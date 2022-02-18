Глава Минобороны доложил Токаеву о реформировании армии

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НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Президент – верховный главнокомандующий вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра обороны РК Руслана Жаксылыкова о работе по реформированию казахстанской армии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руслан Жаксылыков доложил о ходе реализации национального проекта "Безопасная страна" и исполнении поручений главы государства по совершенствованию структуры, состава вооруженных сил и подготовки войск, дальнейшему внедрению цифровизации, развитию военной инфраструктуры, повышению престижа и привлекательности воинской службы, сообщает Акорда.

Токаев был проинформирован о мероприятиях, направленных на повышение эффективности решения задач по обеспечению военной безопасности государства, в том числе в рамках формирования сил специальных операций.

Кроме того, верховному главнокомандующему доложили о текущей ситуации с укомплектованностью личного состава, состоянии вооружения и военной техники, наличии запасов материально-технических средств. В рамках реализации поручения главы государства военным ведомством принимаются меры по техническому перевооружению войск во взаимодействии с отечественным оборонно-промышленным комплексом.

В завершение встречи президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного развития вооруженных сил и поддержания их боеготовности на требуемом уровне, а также дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.