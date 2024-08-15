Глава Минобороны доложил Токаеву о результатах международных учений

Президент поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее развитие потенциала Вооруженных сил страны

Фото: t.me/odkb_csto

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Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны Руслана Жаксылыкова о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2024 года, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны Руслана Жаксылыкова о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2024 года, сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах международных учений, внедрении новых подходов в боевой подготовке войск, а также ходе реализации поручений по поддержанию боевой и мобилизационной готовности. Особое внимание было уделено вопросам оснащения современными образцами вооружения и военной техники, развития военной инфраструктуры и усиления военно-патриотической работы.





Также Жаксылыков доложил о мерах по повышению социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее развитие потенциала Вооруженных сил страны.



