Глава Минобороны доложил Токаеву о состоянии боевой готовности армии

Он поручил ответственным ведомствам тщательно изучить, как другие страны справляются с паводками, разработать план и принять действенные меры по сохранению паводковой воды для сельскохозяйственных нужд

Фото: Акорда

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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, сообщает Акорда





Паводки текущего года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет. О чем это говорит? Прогнозная работа полностью отсутствовала, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались", - подчеркнул Токаев.





Он добавил, что пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, Национальной гвардии, Вооруженных сил и КНБ.





Отдельно стоит вопрос по привлечению волонтеров, граждан, которые хотят помочь, но главное - это государственные органы. Ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Сейчас первостепенная задача - не допустить человеческих жертв. Нужно учесть допущенные ошибки и провалы", - подчеркнул президент.





Он поставил перед правительством, уполномоченными госорганами и акимами регионов ряд задач.





Оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам





Для этого должны быть задействованы как резервы правительства и акиматов, так и средства фонда "Қазақстан халқына". Призываю всех представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям", - подчеркнул Токаев.





Он отметил, что в западных регионах, пострадавших от сильных паводков, много крупных предприятий. Среди них компании, входящие в состав фонда "Самрук-Казына", а также компании, занимающиеся разработкой месторождений.





Уверен, что они окажут необходимую помощь людям и примут самое активное участие в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - заявил президент.





Не допустить роста цен на социально значимые услуги и продукты питания в пострадавших регионах Разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации (паводки, пожары и т.д.), составлять соответствующие прогнозы, рекомендации и шаги действий





В настоящее время, по словам Токаева, прогнозно-аналитическая работа ответственных органов и профильных служб (Казводхоза, Казгидромета) организована слабо. Меры реагирования в основном принимаются постфактум либо с небольшим заделом прогнозирования, а ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год.





Поэтому нам крайне необходим надлежащий механизм прогнозирования кризисных ситуаций", - заявил глава государства.





Он подчеркнул, что уже сейчас правительству и местным исполнительным органам, прежде всего, акимам областей нужно готовиться к летнему периоду.





Вполне возможны пожары и другие стихийные бедствия. Нужно заранее, не так как сейчас: проснулись и вдруг обнаружили, что наступили паводки. Здесь можно использовать опыт совместной работы МЧС и национальной компании "Қазақстан Ғарыш Сапары" по моделированию паводков в восточных регионах страны", - отметил Токаев.





Разработать план и принять действенные меры по сохранению паводковой воды для сельскохозяйственных нужд





По словам Токаева, акиматам надо провести работы по отводу талых вод с населенных пунктов в русла рек или водохранилища.





Пересмотреть Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года





Нынешнюю концепцию глава государства подверг критике за декларативный характер, не позволяющий комплексно решить проблему предотвращения и сокращения ущерба от паводков.





Компетентные учреждения (акиматы, МЧС, Министерство водных ресурсов) не работают сообща, уклоняются от ответственности. Перекладывают работу друг на друга. Если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц. Главный критерий - эффективность государственных служащих. Между государственными органами и акиматами отсутствует четкий и стабильный алгоритм коммуникации. Соответствующее министерство должно контролировать готовность страны к стихийным бедствиям. Это его основная задача. Акцент должен быть сделан на этом вопросе. Министерство должно проверять состояние гидротехнических и других важных объектов и предоставлять достоверные данные", - отметил президент.





Обратить внимание на международный опыт и тщательно изучить, как другие страны справляются с паводками Готовить технических специалистов по водным ресурсам и ирригации





Еще раз повторяю: все должностные лица должны нести прямую ответственность за предотвращение наводнений. Мною уже была дана оценка вашей работы. Она отрицательная, связанная с халатностью и непрофессионализмом. В результате нашим гражданам причинен большой материальный ущерб, они столкнулись с бытовыми неудобствами, наносящими урон их здоровью и благополучию. Конечно, государство примет меры по обеспечению компенсации потерь. Я, обращаясь к гражданам, хочу сказать: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями. Но финансовые и политические потери более чем значительные. Это тоже надо учитывать. Поэтому работы перед правительством очень много. Спрос будет жесткий", - резюмировал глава государства.





Напомним, в минувшую субботу Токаев объявил строгие выговоры ряду министров и акимов за неготовность к паводкам. Он подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм.



