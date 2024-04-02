01.04.2024, 17:30 23071
Глава Минобороны доложил Токаеву о состоянии боевой готовности армии
Президент был проинформирован об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением
Фото: Акорда
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о состоянии боевой готовности армии, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы была отмечена важность эффективного взаимодействия Вооруженных сил с центральными и местными органами власти в кризисных ситуациях, в том числе в текущий противопаводковый период", - проинформировали в пресс-службе.
Президент также был проинформирован об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры.
Кроме того, была озвучена информация о запланированных на 2024 год мероприятиях в рамках председательства Казахстана в ШОС и ОДКБ, а также о проведении крупномасштабных учений, в том числе международного уровня.
Главе государства было доложено о работе ведомства по военно-патриотическому воспитанию, весеннему призыву на срочную воинскую службу, мерах по повышению социального статуса военнослужащих и престижа воинской службы. Президент отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН", - сообщили в Акорде.
В завершение встречи глава государства поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее повышение боевого потенциала Вооруженных сил.
Напомним, в прошлом году стало известно, что в Минобороны Казахстана внедряют новый формат боевой подготовки.
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01.04.2024, 18:35 20316
Теракт в "Крокусе": в МИД порекомендовали казахстанцам в России носить с собой документы
Фото: СК РФ
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" порекомендовали гражданам РК, находящимся в России, носить с собой документы, передает корреспондент агентства.
Новости о том, что кого-то задерживают и проверяют, - это норма. Поэтому нашим гражданам лучше при себе иметь необходимые документы и цель пребывания в той или иной стране", - заявил ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
По его словам, любое государство, на территории которого происходит такое преступление, по понятным причинам принимает меры по обеспечению безопасности.
Айбек Смадияров подчеркнул, что обращений и жалоб о задержаниях или незаконном удержании казахстанцев не поступало.
Если и были проверки, то, наверное, это просто проверки на улице", - добавил он.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал.
Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла.
В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. По последним данным, погибли 143 человека.
01.04.2024, 18:30 20951
Президент ратифицировал изменения в договор между Казахстаном и Литвой о правовой помощи
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев ратифицировал изменения в договор между Казахстаном и Литвой о правовой помощи, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменения в договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года", - говорится в сообщении.
Ранее президент подписал ряд законов.
01.04.2024, 15:51 27256
Назначен вице-министр здравоохранения
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Оспанов Ербол назначен вице-министром здравоохранения с освобождением от ранее занимаемой должности, сообщили в пресс-службе правительства РК.
В разные годы Ербол Оспанов занимал руководящие должности в АО "Национальные информационные технологии", АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", структурах Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С 2020 года по настоящее время - вице-министр труда и социальной защиты населения РК.
01.04.2024, 15:08 29041
Алихан Смаилов возглавил Высшую аудиторскую палату
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Смаилов Алихан назначен председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, сообщили в Акорде.
Напомним, на данном посту Алихан Смаилов сменил Наталью Годунову.
До февраля 2024 года Алихан Смаилов возглавлял правительство Казахстана. На посту премьер-министра он находился с января 2022 года. Ранее занимал должности министра финансов РК, помощника президента страны, возглавлял комитет МНЭ РК.
01.04.2024, 13:21 32661
Токаев пригрозил правительству жесткими мерами в связи с провалом работы по паводкам
Фото: Акорда
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, сообщает Акорда.
Паводки текущего года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет. О чем это говорит? Прогнозная работа полностью отсутствовала, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались", - подчеркнул Токаев.
Он добавил, что пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, Национальной гвардии, Вооруженных сил и КНБ.
Отдельно стоит вопрос по привлечению волонтеров, граждан, которые хотят помочь, но главное - это государственные органы. Ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Сейчас первостепенная задача - не допустить человеческих жертв. Нужно учесть допущенные ошибки и провалы", - подчеркнул президент.
Он поставил перед правительством, уполномоченными госорганами и акимами регионов ряд задач.
- Оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам
Для этого должны быть задействованы как резервы правительства и акиматов, так и средства фонда "Қазақстан халқына". Призываю всех представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям", - подчеркнул Токаев.
Он отметил, что в западных регионах, пострадавших от сильных паводков, много крупных предприятий. Среди них компании, входящие в состав фонда "Самрук-Казына", а также компании, занимающиеся разработкой месторождений.
Уверен, что они окажут необходимую помощь людям и примут самое активное участие в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - заявил президент.
- Не допустить роста цен на социально значимые услуги и продукты питания в пострадавших регионах
- Разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации (паводки, пожары и т.д.), составлять соответствующие прогнозы, рекомендации и шаги действий
В настоящее время, по словам Токаева, прогнозно-аналитическая работа ответственных органов и профильных служб (Казводхоза, Казгидромета) организована слабо. Меры реагирования в основном принимаются постфактум либо с небольшим заделом прогнозирования, а ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год.
Поэтому нам крайне необходим надлежащий механизм прогнозирования кризисных ситуаций", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что уже сейчас правительству и местным исполнительным органам, прежде всего, акимам областей нужно готовиться к летнему периоду.
Вполне возможны пожары и другие стихийные бедствия. Нужно заранее, не так как сейчас: проснулись и вдруг обнаружили, что наступили паводки. Здесь можно использовать опыт совместной работы МЧС и национальной компании "Қазақстан Ғарыш Сапары" по моделированию паводков в восточных регионах страны", - отметил Токаев.
- Разработать план и принять действенные меры по сохранению паводковой воды для сельскохозяйственных нужд
По словам Токаева, акиматам надо провести работы по отводу талых вод с населенных пунктов в русла рек или водохранилища.
- Пересмотреть Концепцию развития системы управления водными ресурсами до 2030 года
Нынешнюю концепцию глава государства подверг критике за декларативный характер, не позволяющий комплексно решить проблему предотвращения и сокращения ущерба от паводков.
Компетентные учреждения (акиматы, МЧС, Министерство водных ресурсов) не работают сообща, уклоняются от ответственности. Перекладывают работу друг на друга. Если ситуация не изменится, надо отстранять от должности ответственных лиц. Главный критерий - эффективность государственных служащих. Между государственными органами и акиматами отсутствует четкий и стабильный алгоритм коммуникации. Соответствующее министерство должно контролировать готовность страны к стихийным бедствиям. Это его основная задача. Акцент должен быть сделан на этом вопросе. Министерство должно проверять состояние гидротехнических и других важных объектов и предоставлять достоверные данные", - отметил президент.
- Обратить внимание на международный опыт и тщательно изучить, как другие страны справляются с паводками
- Готовить технических специалистов по водным ресурсам и ирригации
Еще раз повторяю: все должностные лица должны нести прямую ответственность за предотвращение наводнений. Мною уже была дана оценка вашей работы. Она отрицательная, связанная с халатностью и непрофессионализмом. В результате нашим гражданам причинен большой материальный ущерб, они столкнулись с бытовыми неудобствами, наносящими урон их здоровью и благополучию. Конечно, государство примет меры по обеспечению компенсации потерь. Я, обращаясь к гражданам, хочу сказать: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями. Но финансовые и политические потери более чем значительные. Это тоже надо учитывать. Поэтому работы перед правительством очень много. Спрос будет жесткий", - резюмировал глава государства.
Напомним, в минувшую субботу Токаев объявил строгие выговоры ряду министров и акимов за неготовность к паводкам. Он подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм.
По последним данным, в Казахстане уже 12 тысяч человек эвакуировали из затопленных районов. В нескольких регионах и городах объявлен режим ЧС.
01.04.2024, 12:31 33356
Зампредседателя правления АО "НК "QazaqGaz" покинул должность
Ануар Битанов занимал место заместителя председателя правления по геологии с 2023 года
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ануар Битанов покинул должность заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz'", которую он занимал с 2023 года, сообщает PetroСouncil.kz.
01.04.2024, 11:42 36016
Масштабную утечку персональных данных казахстанцев прокомментировали в МЦРИАП
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности совместно с Комитетом национальной безопасности и АО "Государственная техническая служба" провели анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи после утечки персональных данных казахстанцев, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, 16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными были опубликованы материалы одной из хакерских группировок, где в том числе содержались персональные данные казахстанцев, датированные 2019-2022 годом.
В опубликованной утечке фигурировали сведения казахстанских операторов связи со служебной информацией об абонентах, а также упоминались АО "Казахтелеком", АО "Единый накопительный пенсионный фонд", АО "Air Astana", в инфраструктуре которых новых фактов компрометации не установлено. На сегодняшний день компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности", - заверили в МЦРИАП.
В ведомстве также сообщили о внеплановых проверках в АО "Казахтелеком", АО "Единый накопительный пенсионный фонд" и АО "Air Astana" на предмет соответствия требованиям по информационной безопасности.
По результатам 2 юридических лица (АО "Казахтелеком", АО "AirAstana") привлечены к административной ответственности по статье 641 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", выданы предписания со сроком на один год для устранения нарушений. В АО "ЕНПФ" нарушений не выявлено", - уточнили в министерстве.
На данный момент информационно-коммуникационная инфраструктура указанных организаций находится на круглосуточном мониторинге с целью выявления и пресечения инцидентов информационной безопасности.
Напомним, в Государственной технической службе Казахстана прокомментировали появившуюся в Сети информацию о компрометации инфраструктуры операторов связи Республики Казахстан. Там сообщили, что члены иностранной хакерской группировки получили неправомерный доступ к базам данных еще в 2021 году. В настоящее время все они находятся в международном розыске.
Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят защиту персональных данных.
01.04.2024, 10:29 29921
В Алматы в зоне тектонического разлома хотели построить заправку
Ответственными должностными лицами создана опасность и угроза возникновения ЧС техногенного характера
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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинской транспортной прокуратурой по результатам анализа соблюдения земельного законодательства и законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности выявлены существенные нарушения при предоставлении земельного участка под возведение автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, сообщили в Главной транспортной прокуратуре.
В частности, уполномоченным органом в нарушение действующих норм передан неделимый земельный участок, расположенный в зоне тектонического разлома с проходящими под ним канализационными трубами, под газозаправку для автобусного парка мегаполиса. Тем самым ответственными должностными лицами создана опасность и угроза для возникновения чрезвычайной ситуаций техногенного характера", - говорится в сообщении.
После вмешательства транспортной прокуратуры виновные должностные лица привлечены к административной ответственности, принимаются меры по возврату данного земельного участка на баланс акимата Алматы.
Как сообщалось ранее, в Алматы снесли пять незаконно построенных объектов в горной местности.
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