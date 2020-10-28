Глава Минсельхоза сообщил президенту о реализации политики импортозамещения

Нур-Султан. 27 октября. Kazakhstan Today - Сапархан Омаров отчитался перед Касым-Жомартом Токаевым о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны и результатах деятельности министерства за 9 месяцев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , министр сельского хозяйства сообщил, что с начала текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5% и составил 4,4 триллиона тенге, а производство продуктов питания выросло на 3,5% - до 1,4 трлн тенге. Он также проинформировал, что инвестиции в основной капитал сельского хозяйства и в сферу производства продуктов питания увеличились более чем на 15% и суммарно превысили 445 млрд тенге.

Сапархан Омаров сообщил президенту о реализации политики импортозамещения. По словам министра, на сегодня по шести товарным позициям сохраняется импортозависимость. Исполнение утвержденных правительством планов позволит решить проблему импортозамещения в течение трех лет.

Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о решении проблемы вспышки птичьего гриппа. По сведениям, которые представил министр, распространение этой болезни полностью остановлено, на контроле профильного ведомства находится вопрос выплаты компенсации за падеж птиц.

Министр сельского хозяйства доложил о ходе подготовки Национального проекта развития агропромышленного комплекса на следующую пятилетку. Осуществление данного проекта позволит насытить внутренний рынок социально значимыми продовольственными товарами.

В завершение встречи глава государства дал Сапархану Омарову ряд поручений, направленных на увеличение экспорта переработанной продукции, повышение производительности труда в сельском хозяйстве, открытие новых рынков сбыта для отечественных аграриев и усиление контроля в сфере ветеринарии.

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