Глава Минтранса РК Карабаев встретился с министром транспорта КНР Ли Сяопеном

Фото: Минтранс РК

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Пекин. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита министра транспорта Казахстана Марата Карабаева в Пекин состоялась встреча с министром транспорта КНР Ли Сяопеном, сообщает пресс-служба МТ РК.





В ходе переговоров обсуждены аспекты сотрудничества в сфере транспорта, в том числе вопросы увеличения торгового оборота путем расширения транспортной инфраструктуры, реализации совместных проектов и увеличения частоты и географии полетов между РК и КНР.





Переговоры были проведены в дружественной и конструктивной атмосфере, где сторонами выражена готовность достижения достигнутых договоренностей, направленных на обеспечение более эффективной и надежной транспортной связи между двумя странами.