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Глава Минтруда о снижении пенсионного возраста для женщин: ведем расчеты

20.05.2022, 17:37 18811
Глава Минтруда о снижении пенсионного возраста для женщин: ведем расчеты
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос снижения пенсионного возраста для женщин Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ко мне пришли представители Движения женщин Казахстана. Они внесли свои предложения, мы внесли свои. Наши предложения им тоже понравились, поэтому мы сейчас в рабочей группе продолжаем работать, ведем расчеты. Вы знаете, что каждая социальная поддержка стоит денег. Мы взяли тайм-аут и сказали: давайте рассчитаем, рассмотрим, какой вариант будет наиболее приемлемым. После того как определимся с более приемлемым вариантом, мы выйдем вместе с этими женщинами и дадим информацию", - сказала министр. 

 
Ранее в нескольких городах Казахстана прошли митинги с требованием снизить пенсионный возраст для женщин.
 
18 мая заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов заявил, что в конце 2022 года в Казахстане решат вопрос по снижению пенсионного возраста. 
 
В Казахстане с 1 января 2022 года увеличился возраст выхода женщин на пенсию. Так, если в 2021 году женщины выходили на пенсию в 60 лет, то с 1 января этого года они выходят на пенсию только тогда, когда им будет 60 лет и 6 месяцев. Для реализации изменения планируется довести пенсионный возраст женщин до 63 лет в течение 10 лет - с 2018 по 2027 годы. Мужчины выходят на пенсию в 63 года. 
 

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Токаев подписал закон о биобезопасности

21.05.2022, 16:19 5456
Токаев подписал закон о биобезопасности
Фото: mastsdo.ru
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности», передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, целями законопроекта являются: повышение уровня защищенности здоровья населения и национальной безопасности страны, своевременное реагирование на биологические угрозы. Создание единой системы учета данных позволит автоматизировать отчетную и учетную информацию в области биобезопасности, включая систему оценки рисков и выборки субъектов госконтроля. 

Закон предусматривает необходимость получения разрешений на обращение с патогенными биологическими агентами на каждый объект, прохождение субъектами, осуществляющими обращение с патогенными биологическими агентами, обязательной процедуры аккредитации в области оценки соответствия независимо от их форм собственности, а также социальная защита сотрудников и вспомогательного персонала государственных организаций, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами, увеличение их заработной платы, введение пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов. 

Также предусматривается усиление ответственности за правонарушения в сфере обращения с патогенными биологическими агентами. 

Так, предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обращение с патогенными биологическими агентами, вызывающими особо опасные инфекционные заболевания, без соответствующего разрешения с установлением меры ответственности в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Вводится уголовная ответственность за хищение либо вымогательство патогенных биологических агентов, вызывающих особо опасные инфекционные заболевания, с установлением меры ответственности в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 

Маловодье на Сырдарье: в правительстве рассмотрели меры по обеспечению фермеров поливной водой

21.05.2022, 14:47 6976
Маловодье на Сырдарье: в правительстве рассмотрели меры по обеспечению фермеров поливной водой
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Вопросы консолидации функций водоснабжения и водообеспечения в одном государственном органе, а также водохозяйственную ситуацию в бассейне Сырдарьи рассмотрели в ходе заседания Водного совета под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выступая по первому вопросу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отметил, что в настоящее время реализация государственной водной политики находится в компетенции разных государственных органов.
 

Функции, связанные с водообеспечением граждан и отраслей экономики, а также использованием и охраной водных ресурсов, находятся в ведении трех разных министерств - экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития", - сообщил Брекешев.

 
В связи с этим он предложил консолидировать в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов основные функции, связанные с управлением водными ресурсами, водоотведением, обеспечением водой граждан и отраслей экономики, а также поддержанием водных экосистем.
 
Смаилов сделал ряд замечаний по предлагаемым подходам и поручил дополнительно проработать их с учетом усиления межведомственной координации (по отдельным направлениям). 
 
В ходе обсуждения второго вопроса повестки было отмечено, что в текущем году цикл маловодья в бассейне реки Сырдарья продолжается. При этом страны бассейна принимают согласованные действия по нивелированию возможных негативных последствий сложной водохозяйственной обстановки.
 
Так, удалось стабилизировать ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище. Казахстан и Узбекистан согласовывают с Таджикистаном режим работы водохранилища Бахри Точик в пик вегетационного периода. 
 

Данные меры позволят обеспечить подачу поливной воды фермерам верхнего и среднего течения реки Сырдарья, а также Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области по каналу Достык на уровне прошлого года - порядка 550 млн кубических метров в июне - августе", - сообщает пресс-служба главы правительства. 

 
Алихан Смаилов поручил держать эту работу на контроле и конкретизировать формат реализации обязательств Казахстана в рамках межгосударственного сотрудничества.

Напомним, в феврале вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов сообщил, что из-за недостаточной наполняемости Шардаринского водохранилища в Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей, а также осложнение экологической обстановки в Приаралье.
 

Председатель мажилиса проинформировал Токаева о подготовке к референдуму

21.05.2022, 13:54 7911
Председатель мажилиса проинформировал Токаева о подготовке к референдуму
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Председатель мажилиса Ерлана Кошанов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о том, как проходит подготовка к всенародному референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, Кошанов рассказал о встречах депутатов с населением регионов. 
 
По его информации, ежедневно депутаты проводили до 250 мероприятий, преимущественно в трудовых коллективах, на рынках, социальных объектах и отдаленных населенных пунктах. По его словам, в целом граждане поддерживают предлагаемые реформы и готовы принять участие в референдуме, сообщает Акорда. 
 

К разъяснительной кампании по всенародному плебисциту подключена партия AMANAT. Активно работают республиканский и региональные штабы из числа авторитетных партийцев. Мобилизованы депутаты фракций в маслихатах всех уровней и молодежное крыло партии", - рассказал Кошанов. 

 
В ходе поездок мажилисмены получили обратную связь по актуальным проблемам, волнующим население. Все вопросы будут систематизированы и отработаны совместно с правительством согласно утвержденному алгоритму.
 
Также глава мажилиса проинформировал главу государства о законотворческой деятельности нижней палаты. 
 
По его словам, с начала сессии одобрено 64 законопроекта, на рассмотрении находится 51.
 
Поправки касаются Налогового кодекса, правоохранительных органов, финансовых пирамид, а также вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
 
Президенту также было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчета правительства и Счетного комитета за 2021 год, а также проведению парламентских слушаний по вопросам водных ресурсов. 
 
Также Кошанов рассказал президенту об усилении работы по линии парламентской дипломатии. 
 
Так, в мае проведено совместное выездное заседание профильных комитетов парламентов Казахстана и Кыргызстана по международным делам и обороне на пограничном посту в поселке Кордай Жамбылской области. В июне планируется участие депутатов в заседании советов Парламентской ассамблеи ОДКБ в Армении и Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран в Кыргызстане.
 

МИД опубликовал список участков за рубежом для голосования на референдуме

21.05.2022, 11:44 9756
МИД опубликовал список участков за рубежом для голосования на референдуме
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало список избирательных участков за рубежом для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

При загранучреждениях Казахстана в 52 иностранных государствах образованы 65 участковых комиссий. Голосование при загранучреждениях будет проводиться 5 июня 2022 года с 07.00 до 20.00 по местному времени, сообщает МИД РК

Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия", - сообщается на сайте ведомства.


Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом граждан РК просят заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей.

Полный список избирательных участков за рубежом можно посмотреть здесь.

Напомним, республиканский референдум по поправкам в Конституцию пройдет 5 июня.  О порядке и условиях его проведения рассказали на заседании Центральной избирательной комиссии.

 

Токаев распорядился учредить почетное звание "Народный артист Казахстана"

21.05.2022, 10:27 10971
Токаев распорядился учредить почетное звание "Народный артист Казахстана"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня дал поручение Министерству культуры и спорта учредить почетное звание "Народный артист Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

21 мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства. Поздравляю всех деятелей этой сферы, обладающей огромным идеологическим и модернизационным потенциалом, с профессиональным праздником! Желаю вам новых творческих свершений! Сегодня дал поручение профильному министерству проработать учреждение почетного звания "Народный артист Казахстана", - сообщил глава государства в своем twitter

 
Ранее сообщалось, что президент присвоил почетное звание заслуженного деятеля Казахстана ряду деятелей культуры. 
 

Токаев присвоил почетное звание ряду деятелей культуры

21.05.2022, 09:27 12066
Токаев присвоил почетное звание ряду деятелей культуры
Фото: akorda.kz

НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом присвоил почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" ряду деятелей культуры за выдающиеся достижения и особые заслуги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»:

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Назначен генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Аэро"

20.05.2022, 21:08 21351
Назначен генеральный директор ТОО "КазМунайГаз-Аэро"
Фото: пресс-служба АО Национальная компания КазМунайГаз
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - 19 мая решением единственного участника ТОО "КазМунайГаз-Аэро" генеральным директором компании назначен Ильдар Шамсутдинов. На этом посту он сменил Нуржана Нурланова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ильдар Шамсутдинов является специалистом нефтегазовой отрасли с опытом руководства в области торговли, развития бизнеса, логистических операций и заключения контрактов как в нефтегазодобывающих компаниях Республики Казахстан и Российской Федерации, так и в международных трейдинговых компаниях, сообщает пресс-служба АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
 
Шамсутдинов в 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит", в 2004 году окончил Казахский национальный технический университет им. Сатпаева по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений", имеет степень MBA (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).
 
Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером по реализации нефти, специалистом по транспортировке нефти компании АО "CNPC-Aktobemunaigas".
 
С 2005 по 2006 годы работал ведущим специалистом отдела реализации нефти ТОО "Казахойл Актобе".
 
С 2006 по 2007 годы - ведущий специалист департамента маркетинга компании "Бузачи Оперейтинг Лтд".
 
С 2008 по 2011 годы занимал должность главы Московского представительства компаний ЗАО "Назымская НГРЭ" и ЗАО "Ханты-Мансийская нефтяная компания".
 
С 2010 по 2017 годы - начальник департамента логистики ТОО "Жаикмунай".
 
С 2017 года работал менеджером по логистике, менеджером по реализации нефтепродуктов и руководителем трейдинга и развития бизнеса в группе компаний Exmor Group DMCC/ Enco Trading DMCC/ Supreme Petroleum Pte Ltd (Дубай и Москва).
 
Ранее в национальной компании "КазМунайГаз" назначены заместители председателя правления.
 

Минэнерго сообщило о проведении аукционных торгов по вводу новых электрических мощностей

20.05.2022, 20:45 22181
Минэнерго сообщило о проведении аукционных торгов по вводу новых электрических мощностей
Фото: pixabay.com

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Министерство энергетики РК сообщило о проведении аукционных торгов по вводу новых электрических мощностей в Туркестанской и Кызылординской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерством энергетики РК в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева от 26 января 2021 года проводится работа по вводу новых регулировочных электрических мощностей для развития маневренной генерации, сообщает пресс-служба МЭ.

Аукционные торги на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации проводятся согласно закону РК "Об электроэнергетике" и правил организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации.

21 апреля 2022 года приказом Министерства энергетики РК внесены изменения в утвержденный график проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации на 2022 год.

В июле 2022 года предусматривается проведение следующих аукционных торгов:

13 июля 2022 года - в Южной зоне (Кызылординская область) аукционные торги на строительство парогазовой установки с выдачей тепловой энергии с объемом покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности 240 МВт;
15 июля 2022 года - в Южной зоне (Туркестанская область) аукционные торги на строительство парогазовой установки без выдачи тепловой энергии с объемом покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности 926,5 МВт.

Возврат инвестиций для реализации этих проектов будет осуществляться в рамках рынка электрической мощности и начнется после ввода генерирующих установок в эксплуатацию.

"Победители аукционных торгов самостоятельно определяют конфигурацию и производителя генерирующих установок при условии выполнения требований правил и графика аукционных торгов", - сообщили в Минэнерго.

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