Глава Минтруда рассказала президенту о новых подходах в оказании адресной помощи

Президент дал ряд поручений по совершенствованию социальной политики и повышению эффективности мер в социально-трудовой сфере

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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова отчиталась перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о проводимой работе и планах по развитию социально-трудовой сферы в Казахстане, - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова отчиталась перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о проводимой работе и планах по развитию социально-трудовой сферы в Казахстане, сообщает Акорда.





Президенту были представлены новые подходы к предоставлению адресной социальной помощи. Эти меры направлены на повышение адресности и оперативности социальной поддержки.





Светлана Жакупова сообщила, что с 1 января 2025 года вводится лицензирование с подушевым финансированием центров оказания специальных социальных услуг. Для этого разработаны профессиональные стандарты и обучающие модули. В рамках концепции инклюзивной политики до 2030 года внедряется переход к социально-правозащитной модели инвалидности.





Президенту было доложено о мерах содействия занятости. По словам министра, в 2024 году трудоустроено свыше 804 тыс. человек, включая более 200 тыс. молодых людей. Почти 9 тыс. граждан, в том числе лица с инвалидностью и родители детей с особыми потребностями, получили гранты на реализацию бизнес-идей.





Глава государства был проинформирован об инновационном навигаторе проектов, разработанном для повышения эффективности государственных инвестиций и качественного планирования. Система анализирует и прогнозирует потребность в кадрах, а также обеспечивает координацию, контроль качества и мониторинг эффективности проектов. С помощью платформы уже отслеживаются 755 инвестиционных проектов общей стоимостью 33 трлн тенге. В рамках их реализации запланировано создание до 150 тыс. рабочих мест. Навигатор также позволит исключить недобросовестных поставщиков, не обладающих необходимыми трудовыми ресурсами.





Министр также рассказала о работе цифровой карты трудовых рисков, которая помогает предотвращать трудовые конфликты.





По итогам встречи президент дал ряд поручений по совершенствованию социальной политики и повышению эффективности мер в социально-трудовой сфере.





Ранее в МТСЗН сообщили , что для повышения качества предоставления специальных социальных услуг с 1 января 2025 года вводится лицензирование субъектов, предоставляющих такие услуги. Лицензиаром определен Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения. Лицензированию будут подлежать все субъекты, предоставляющие специальные социальные услуги, независимо от формы собственности.





Также одновременно с нового года стартует система подушевого финансирования, которая позволит определять необходимые объемы социальной помощи и поддержки с учетом персонализированных потребностей каждого услугополучателя.