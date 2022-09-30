Глава МВД отчитался перед президентом

Фото: пресс-служба Акорды
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Министр внутренних дел проинформировал президента о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, раскрытию преступлений, организации работы следственных подразделений, противодействию организованной преступности, укреплению дисциплины и законности среди личного состава, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Марат Ахметжанов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе исполнения его поручений, обнародованных в послании народу Казахстана. В частности, усилена борьба с интернет-мошенничеством, наркобизнесом, организованной преступностью. Больше внимания уделяется профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава МВД также рассказал о принимаемых органами внутренних дел мерах в связи с прибытием в страну граждан Российской Федерации.
Глава государства также был проинформирован о проводимой МВД работе по дебюрократизации, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур.
По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране, а также осуществление эффективного миграционного контроля.