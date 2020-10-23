Глава МВД рассказал об идеальном участковом

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на своей странице в Facebook рассказал о стандарте участкового уполномоченного и о тонкостях полицейской службы по принципу "полиция в шаговой доступности", передает Kazakhstan Today.

Свой пост глава МВД начал с перечисления самых важных качеств участкового - это "чуткость, внимательность и преданность своему делу".

Участковый является самым близким к человеку полномочным представителем органов правопорядка и власти, готовым в любой момент прийти на помощь, выступает главным связующим звеном между органами внутренних дел и населением. Именно участковые находятся в ежедневном прямом контакте с населением, первыми приходят на помощь гражданам, вникают в их проблемы, находят пути решения. Именно к ним обращаются жители участка со своей бедой, житейскими проблемами, просьбой помочь разобраться в семейной ссоре или конфликте с соседями, других сложных ситуациях. Участковые выполняют ежедневную, малозаметную, но вместе с тем сложную работу по обеспечению безопасности граждан, поддержанию общественного порядка, - пишет министр.

Тургумбаев подчеркнул, что неслучайно ключевую роль в реформе местной полицейской службы по принципу "полиция в шаговой доступности" президент страны Касым-Жомарт Токаев отводит участковому инспектору.

Для Министерства внутренних дел одним из приоритетных направлений совершенствования деятельности органов внутренних дел является развитие партнерских отношений с гражданским обществом, развитие различных форм взаимодействия с населением. Министр напомнил, что в настоящее время проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Участок", направленное на максимальный охват населения административного участка для изучения проблемных вопросов, предупреждения и профилактики правонарушений на обслуживаемых участках.

Поскольку основная сфера деятельности участковых уполномоченных полиции связана с оказанием правоохранительных услуг непосредственно конкретным гражданам, полиция заинтересована в создании каналов обратной связи непосредственно с гражданами как потребителями правоохранительных услуг. Для этого используются всевозможные средства коммуникации, популярные мессенджеры. Адреса расположения участков полиции, территории обслуживания, данные и контактные телефоны участковых размещены на сайтах Департаментов полиции, страницах начальников городских районных подразделений полиции в социальных сетях", - отметил Тургумбаев.

Также сейчас участковые присутствуют в групповых чатах соседей, где идет обмен информацией, срочными сообщениями.

Платформа популярна, проста и удобна. Жители предупреждают о происшествиях, предостерегают друг друга, например, о появившемся во дворе подозрительном незнакомце, просят помощь, к примеру, в ситуации, когда игравший ребенок внезапно потерялся из вида. Присутствие в таких группах представителя местной полицейской службы поможет более мобильному и оперативному реагированию на различные ситуации, своевременному принятию мер по обеспечению безопасности граждан, предупреждению правонарушений, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений. Участковый будет получать информацию о проблемах граждан своего участка, не "дожидаясь сигнала" и официального обращения, будет своевременно решать их, принимать действенные меры, а при необходимости - своевременно вызывать дополнительные силы", - написал министр.

Он добавил, что такой способ взаимодействия с гражданами уже апробирован в некоторых регионах и показал эффективность.

Мы получаем хорошие отклики. Поэтому есть основания внедрять эту практику не только в мегаполисах и крупных городах, а повсеместно. Соответствующие указания и поручения мною уже даны всем территориальным подразделениям полиции. Уверен, что жители положительно оценят нашу новую инициативу и будут активно содействовать работе участковых инспекторов, главная задача которых - покой и безопасность каждого гражданина", - резюмировал Тургумбаев.

19 октября министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев опубликовал на своей странице в Facebook аккаунты глав департаментов полиции в регионах.

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