Глава Северного Казахстана призвал аграриев повысить урожайность за счет новых технологий

Петропавловск. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Петропавловске прошло пленарное заседание в рамках семинара-совещания "Об организованном проведении весенне-полевых работ 2017 года" под председательством акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, сообщила пресс-служба акима.

Открывая совещание, глава региона отметил, что во исполнение целей "Стратегии - 2050", на базе которой реализуется Послание главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", необходима масштабная модернизация сельского хозяйства. Особенно в условиях растущего глобального спроса на сельхозпродукцию, передает Kazakhstan Today.

"Чтобы стать лидером мирового продовольственного рынка и нарастить сельскохозяйственное производство, нам необходимо увеличить посевные площади, обеспечить значительный подъем урожайности, прежде всего за счет внедрения новых технологий. Я уже не раз говорил, каждый раз встречаясь с районами, что наше главное богатство состоит в земле. У нас самое богатое содержание, богатая земля Казахстана. Мы имеем большой потенциал для создания кормовой базы животноводства мирового уровня", - подчеркнул Аксакалов.

В числе преимуществ Северо-Казахстанской области глава региона назвал 5 млн гектаров плодородной пашни, средней балл бонитета - 54,8. При этом аким отметил, что 30% от всего производимого в стране зерна - это не предел при потенциале региона.

"Мы сегодня сами себя внутри области не обеспечиваем некоторыми продуктами питания. Вот до чего мы доработались, имея богатейшую землю. Поэтому разговор на этом совещании должен идти вот в таком ключе. Поскольку мы сегодня работаем неэффективно для того, чтобы достичь стратегических задач, поставленных главой государства. Сельское хозяйство должно быть одним из лидеров, тем более у нас в регионе. Сегодня мы будем работать в другом русле, и мы будем очень плотно работать со всеми сельхозтоваропроизводителями, чтобы повышать отдачу этой земли", - акцентировал внимание аким области.

Об организованном проведении весенне-полевых работ 2017 года участников совещания проинформировал первый заместитель акима области Айдарбек Сапаров. По его словам, для поддержки сельского хозяйства области на 2017 год предусмотрена государственная поддержка в виде субсидий в размере 43,9 млрд тенге, с ростом на 39%.

О стратегии и тактике проведения весенне-полевых работ 2017 года в условиях Северо-Казахстанской области рассказал директор научно-производственного центра зернового хозяйства имени Бараева Жексенбай Каскарбаев. Заслушав информацию, аким области отметил, что необходимо на постоянной основе проводить обучение сельхозтоваропроизводителей. Аграрии должны быть в курсе последних разработок, исследований. Дополнительные знания положительно скажутся на результатах работы.

О том, как обстоят дела с развитием производства кормов, доложил и.о. гендиректора ТОО "Северо-Казахстанский научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства" Аюп Искаков. Директор ТОО "Тайынша-Астык" Анатолий Рафальский поделился с коллегами опытом в подготовке к посевной кампании и подробно рассказал о диверсификации посевных площадей в своем товариществе.

"На протяжении нескольких лет спрос на некоторые другие культуры выше, чем на зерновые. Консерватизм, проявляемый нашими аграриями, приводит к тому, что они работают в убыток себе и государству. Сегодня наша область занимает последнее место по заработной плате, по доходам местных бюджетов, предпоследние места в республике. Находясь на самой богатой земле, мы так работаем", - отметил Аксакалов, заслушав доклад Рафальского.

Глава региона поручил рассмотреть структуру диверсификации посевных площадей на будущий год уже сейчас. При этом аким области подчеркнул, что производство масличных культур выгодно.

Затем директор областного филиала "Казгидромет" Кымбат Мергалимова рассказала присутствующим о том, какая погода ждет аграриев. Также в ходе заседания выступила директор филиала АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" Асемгуль Каирденова, которая рассказала о создании сельхозкооперативов в регионе.

Подводя итоги совещания, глава региона сказал, что внутренний рынок области по-прежнему остается импортозависимым.

"Для нашего региона необходимо 1816 тонн колбасных изделий. Мы производим 1454 тонны. Про экспорт мы уже не говорим. Мы сами себя не можем обеспечить, нам приходится завозить со стороны. В рамках программы развития АПК на поддержку сельского хозяйства из госбюджета за последние годы выделено 240 млрд тенге. Лишь в этом году 43 млрд тенге. При этом фонд оплаты труда за прошлый год составил всего лишь 13,5 млрд тенге. Практически государство за счет субсидий платит вашим работникам заработную плату. Люди, которые работают на ваших предприятиях, получают мизерные зарплаты. Поручаю акимам районов отработать с каждым производителем вопрос повышения зарплат", - резюмировал Аксакалов.

Также аким области поручил увеличить производительность труда в сельском хозяйстве, максимально использовать потенциал земли для повышения качества и урожайности, а также увеличить количество производимых семян в регионе для того, чтобы обеспечивать ими аграриев.

В завершение пленарного заседания Аксакалов пожелал аграриям хорошей погоды, посевной и учесть все аспекты, обсуждаемые на совещании.

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