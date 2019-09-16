Главная транспортная прокуратура взяла на контроль дело по факту столкновения поезда с автобусом

Талдыкорган. 15 сентября. Kazakhstan Today - Главная транспортная прокуратура взяла на контроль дело по факту столкновения пассажирского поезда с автобусом на железнодорожном переезде Аксенгир - Шамалган, передает Kazakhstan Today.

"По предварительным данным, погиб один человек, четверо получили различные травмы. По данному факту полицией начато досудебное расследование по части 2 статье 344 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) и части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК РК. Создана следственно-оперативная группа. Дело взято на контроль Главной транспортной прокуратуры", - проинформировали в Главной транспортной прокуратуре.

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