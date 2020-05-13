Главный государственный санитарный врач РК рассказала о постепенном смягчении карантинных мер

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Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала о постепенном смягчении карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

Отмена ЧП никак не говорит о том, что все карантинные меры снимаются. Мы говорим о том, что карантинные меры необходимо сохранять, но с постепенным смягчением в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране", - сказала Айжан Есмагамбетова в ходе рубрики Министерства здравоохранения РК "Минздрав сообщает…".

По ее словам, процесс смягчения карантинных мер в стране разделили на три этапа.

Первый этап связан с приростом заболеваемости. Если в течение недели прирост случаев коронавирусной инфекции не превышает 7%, тогда это первый этап смягчения карантинных мер. Второй этап смягчения карантинных мер наступает в том случае, когда прирост заболеваемости в течение недели не превышает 5%. Смягчение карантина будет осуществляться в каждом регионе по своему сценарию в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. И третий уровень смягчения карантинных мер будет вводиться тогда, когда уровень заболеваемости прироста в течение недели не будет превышать 2%", - пояснила главный санврач Казахстана.

По словам Айжан Есмагамбетовой, ежедневно увеличивается количество выздоровевших от коронавируса больных. Сегодня эта цифра превышает две тысячи. "Хотела бы обратить внимание, что за последние несколько дней у нас число выздоровевших больных превышает число зарегистрированных случаев по дням", - сказала она, отметив, что за неделю прирост заболеваемости не превышал 5%.

Главный государственный санитарный врач РК сообщила, что все карантинные меры разделили на пять групп.

Первая группа карантинных мер связана с трудовыми коллективами, то есть с возвращением на работу. "На первом этапе мы говорим о том, что к работе будет допускаться не более 50% сотрудников. Для остальных мы рекомендуем работать удаленно. Все предприятия, которые запускают свою работу к ним предъявляются общесанитарные требования и дополнительные требования, связанные с предупреждением и профилактикой КВИ", - уточнила она.

Вторая группа связана с образовательными услугами. "На первом этапе смягчения мы допускаем работу дошкольных детских учреждений, потому что мы понимаем, что если мы запускаем работу трудовых коллективов, то, соответственно, родители должны иметь возможность где-то оставить детей", - сказала главный государственный санитарный врач РК, отметив, что в детских садах будут работать дежурные группы наполняемостью не более 15 человек.

Также запускается работа детских коррекционных кабинетов по предварительной записи. Все остальные образовательные учреждения по-прежнему продолжают работать удаленно в дистанционном формате.

Третья группа послабления связана со сферой услуг. Запускается ряд объектов, работа которых не связана с тесным общением, не связана с оказанием услуг большому количеству людей. К этим объектам также предъявляются требования.

Четвертая группа - это все, что связано с передвижением населения. "На первом этапе мы говорим о восстановлении авиарейсов внутри страны. На сегодня авиарейсы восстанавливаются по всей стране, за исключением трех регионов - это Атырауская область, Уральск и Шымкент. Железнодорожное сообщение и автосообщение пока не предусмотрены. Блокпосты между регионами будут продолжать работу", - сообщила она.

Пятая группа - это мероприятия, связанные с передвижением населения внутри населенных пунктов. На первом этапе населению разрешается выходить во двор, гулять, заниматься спортом на воздухе, но небольшими группами. "Мы определили количество людей, которые могут выходить вместе - это члены одной семьи и группы не более трех человек", - сказала она, отметив, что любые массовые мероприятия и скопление большого количества людей пока запрещены.

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