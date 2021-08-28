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Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление

27.08.2021 39880
Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление №37 от 26 августа 2021 года по ослаблению карантинных мер в Казахстане "О внедрении проекта "Ashyq", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, будет продолжена реализация и внедрение проекта "Ashyq" на объектах:
 
1)         фитнес-клубы, включая йога центры;
 
2)         спа-центры;
 
3)         бани, сауны, бассейны;
 
4)         компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; 
 
5)         боулинг клубы;
 
6)        кинотеатры;
 
7)        театры и филармонии;
 
8)        объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
 
9)        объекты общественного питания по типу столовых;
 
10)         межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
 
11)        межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
 
12)        бильярдные клубы;
 
13)        концертные залы;
 
14)        добровольные участники;
 
15)         караоке;
 
16)         выставки;
 
17)         океанариум;
 
18)         марафоны;
 
19)         спортивные мероприятия со зрителями;
 
20)        аэропорты;
 
21)        лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
 
22)        детские развлекательные центры (крытые);
 
23)        цирки;
 
24)        отели, гостиницы;
 
25)        центры обслуживания населения;
 
26)        железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
 
27)        рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
 
28)        детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
 
29)        букмекерские конторы;
 
30)        центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
 
31)        организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной фиксацией детей с 12 лет);
 
32)        спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
 
33)        общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся).
 
С 28 августа текущего года разрешена работа, за исключением города Алматы:
 
- в выходные дни - всех объектов бизнеса, участвующих в проекте "Ashyq" - до 00.00 часов, лидеров проекта "Ashyq" - до 02.00 часов, при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;
 
- по субботам - общественного транспорта.
 
С 30 августа текущего года будет продлено время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте "Ashyq" с 22.00 до 00.00 часов, лидеров проекта "Ashyq" - с 00.00 до 02.00 часов, за исключением города Алматы.
 
При стабилизации эпидемиологической ситуации, в городе Алматы введение ослаблений карантинных мер, предусмотренных в подпунктах 13) и 14) настоящего пункта начать соответственно с 4 и 6 сентября т.г.
 
В регионах "темно-красной" зоны:
 
- приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в "Ashyq", за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;
 
- запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
 
- сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);
 
- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - МВК); 
 
- допускается вне проекта "Ashyq": проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.
 
Постановление вступает в силу со дня подписания.        
 

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