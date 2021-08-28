Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление №37 от 26 августа 2021 года по ослаблению карантинных мер в Казахстане "О внедрении проекта "Ashyq", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, будет продолжена реализация и внедрение проекта "Ashyq" на объектах:

1) фитнес-клубы, включая йога центры;

2) спа-центры;

3) бани, сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

5) боулинг клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

9) объекты общественного питания по типу столовых;

10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

12) бильярдные клубы;

13) концертные залы;

14) добровольные участники;

15) караоке;

16) выставки;

17) океанариум;

18) марафоны;

19) спортивные мероприятия со зрителями;

20) аэропорты;

21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

22) детские развлекательные центры (крытые);

23) цирки;

24) отели, гостиницы;

25) центры обслуживания населения;

26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

28) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

29) букмекерские конторы;

30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

31) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной фиксацией детей с 12 лет);

32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

33) общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся).

С 28 августа текущего года разрешена работа, за исключением города Алматы:

- в выходные дни - всех объектов бизнеса, участвующих в проекте "Ashyq" - до 00.00 часов, лидеров проекта "Ashyq" - до 02.00 часов, при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;

- по субботам - общественного транспорта.

С 30 августа текущего года будет продлено время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте "Ashyq" с 22.00 до 00.00 часов, лидеров проекта "Ashyq" - с 00.00 до 02.00 часов, за исключением города Алматы.

При стабилизации эпидемиологической ситуации, в городе Алматы введение ослаблений карантинных мер, предусмотренных в подпунктах 13) и 14) настоящего пункта начать соответственно с 4 и 6 сентября т.г.

В регионах "темно-красной" зоны:

- приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в "Ashyq", за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;

- запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

- сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);

- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - МВК);

- допускается вне проекта "Ashyq": проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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