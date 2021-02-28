Главный санврач Казахстана внес изменения в постановления о карантине

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов подписал постановление от 27 февраля 2021 года № 9 "О внесении изменений и дополнений в постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

На входе на объект организуется проведение бесконтактной термометрии у сотрудников и посетителей, с допуском на объект лиц, не имеющих симптомов острых респираторных заболеваний (температура тела выше 37, кашель, наличие насморка)", - говорится в документе.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам необходимо обеспечить:

1) запрет на проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

2) запрет деятельности букмекерских контор;

3) запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп;

4) запрет организации и проведения праздничных корпоративов;

5) запрет деятельности детских оздоровительных лагерей;

6) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

7) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

8) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

9) разрешение в третьей четверти 2020-2021 учебного года:

- обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- с 1 марта 2021 года комбинированного обучения в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно;

- комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

10) разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов І курсов колледжей и вузов;

11) разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

12) разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

13) разрешение деятельности РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" и "Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр "Бобек" с учетом эпидемиологической ситуации в регионах;

14) разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

15) разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

16) ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом, усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после принятия. Смягчение карантинных мер проводятся не ранее 2-х недель после перехода в желтую или зеленую зону;

17) разрешение деятельности объектов общественного питания на объектах образования при соблюдении требований приложения 46 постановления ГГСВ РК №67.";

Постановление вступает в силу с 00 часов 1 марта 2021 года.

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