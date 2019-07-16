Главный транспортный прокурор РК отметил необходимость усиления контроля в сфере транспорта и обеспечения безопасности

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Cостоялось расширенное заседание коллегии Главной транспортной прокуратуры по итогам 6 месяцев текущего года, где приняли участие прокуроры 24 регионов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов акцентировал внимание на усиление контроля в сфере транспорта, а также обеспечения безопасности граждан.

"В реальности граждане весьма недовольны состоянием дел на транспорте. Ежедневно десятки, а то и сотни недовольных граждан выражают критику в социальных сетях по билетам, задержкам рейсов, состоянием вагонов, услуг, предоставляемых перевозчиками. Народ должен почувствовать положительные изменения. Только исходя из этого, будет дана оценка каждому прокурору", - отметил он.

Учитывая специфику работы транспортных прокуроров надзорная деятельность была сосредоточена на обеспечение безопасности на всех видах транспорта, защите прав потребителей транспортных услуг, трудовых прав работников и экономических интересов государства.

Особое внимание уделено вопросам укрепления законности и правопорядка, борьбы с преступностью и криминогенной ситуации на транспорте.

Актами надзора в доход государства взыскано 4,4 млрд тенге, защищены конституционные права 53,2 тыс. лиц, погашена задолженность по заработной плате перед 1245 работниками на сумму более 221 млн тенге", - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

Защищены права 200 предпринимателей от незаконных действий монополистов, оказывающих услуги на подъездных путях.

По акту прокуратуры проводится работа по разработке нормативного правового акта, регламентирующего действия железнодорожных перевозчиков при нештатных ситуациях, в том числе при длительной задержке поездов, а также обязанности перевозчиков обеспечивать пассажиров питанием, местом проживания и другие первоочередные нужды.

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