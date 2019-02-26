Главой государства подписаны указы о назначении пяти новых министров

Главой Министерства труда и социальной защиты населения РК назначен Бердибек Сапарбаев, одновременно он освобожден от должности акима Актюбинской области.
Министром сельского хозяйства РК стал Сапархан Омаров, министром образования и науки РК - Куляш Шамшидинова.
Министерство национальной экономики РК возглавил Руслан Даленов, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК - Роман Скляр.
Указы опубликованы на сайте Акорды.
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