Главой государства подписаны указы о назначении пяти новых министров

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Главой государства подписаны указы о назначении новых министров труда и социальной защиты, сельского хозяйства, образования и науки, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, передает Kazakhstan Today.

Главой Министерства труда и социальной защиты населения РК назначен Бердибек Сапарбаев, одновременно он освобожден от должности акима Актюбинской области.

Министром сельского хозяйства РК стал Сапархан Омаров, министром образования и науки РК - Куляш Шамшидинова.

Министерство национальной экономики РК возглавил Руслан Даленов, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК - Роман Скляр.

Указы опубликованы на сайте Акорды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства