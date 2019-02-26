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Главой государства подписаны указы о назначении пяти новых министров

25.02.2019, 18:02 10288
Главой государства подписаны указы о назначении пяти новых министров
Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Главой государства подписаны указы о назначении новых министров труда и социальной защиты, сельского хозяйства, образования и науки, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, передает Kazakhstan Today.
 
Главой Министерства труда и социальной защиты населения РК назначен Бердибек Сапарбаев, одновременно он освобожден от должности акима Актюбинской области.
 
Министром сельского хозяйства РК стал Сапархан Омаров, министром образования и науки РК - Куляш Шамшидинова.
 
Министерство национальной экономики РК возглавил Руслан Даленов, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК - Роман Скляр.
 
Указы опубликованы на сайте Акорды.
 

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