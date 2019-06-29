Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Главой Кызылординской области назначен Куанышбек Искаков, передает Kazakhstan Today.

Назначить Искакова Куанышбека Досмаиловича акимом Кызылординской области", - говорится в указе президента РК от 28 июня, опубликованном на сайте Акорды.

До этого назначения Искаков являлся заместителем акима Кызылординской области.

Как отмечается на сайте региона, Куанышбек Искаков родился в 1968 году в Кызылорде. В 1993 году окончил Кызылординский институт инженеров агропромышленного комплекса имени И. Жахаева по специальности "инженер-строитель", в 1998 году Кызылординский политехнический институт по специальности "бухгалтер-экономист", а также в 2007 году Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности "юрист".

В 1986-1988 годах служил в ограниченном контингенте Советских войск в Афганистане. Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

Трудовую деятельность начал в 1985 году в качестве станочника 1-го разряда мебельной фабрики Кызылорды. В 1993 по 2003 годы работал специалистом, инспектором, заведующим сектором, заместителем председателя Налогового комитета по Кызылординской области.

В 2003-2011 годах - заместитель председателя, председатель Налогового комитета по Западно-Казахстанской области, начальник Налогового департамента по Кызылординской области.

В 2011-2015 годах - первый заместитель акима Кызылординской области, начальник управления финансов Кызылординской области, руководитель налогового департамента по Мангистауской области, руководитель управления государственных доходов по городу Кызылорда.

С июля по декабрь 2015 года работал в должности руководителя инспекции финансового контроля по Кызылординской области.

С декабря 2015 года являлся заместителем акима Кызылординской области.

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