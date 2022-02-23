Главой полиции Семея назначен Ернар Базаров

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НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Решением совета директоров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по согласованию с правлением АО "Самрук-Казына" исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "QazaqGaz" назначен Санжар Жаркешов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Санжар Жаркешов родился в 1986 году в поселке Атасу Карагандинской области. Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "Финансы" и Университет Техаса в Остине, США по специальности "Нефтегазовый инжиниринг".

С 2008 по 2010 годы - инженер-исследователь "Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга" по повышению нефтегазоотдачи путем применения химических технологий в Остине, Техас (США).

С 2010 по 2016 годы - инженер по бурению корпорации "ExxonMobil" в штатах Калифорния, Колорадо и Техас (США), в Атырауской области, старший инженер по бурению в Ираке, главный инженер по бурению в Российской Федерации (остров Сахалин), старший проектный инженер по обустройству скважин на установке комплексной подготовки нефти и газа проекта "Кашаган" в Атырау.

С 2016 по 2018 годы - руководитель промысловых супервайзеров и ведущий инженер по бурению в компании "Merlin ERD" в Перте, Шотландия.

С 2018 по 2019 годы - управленческий консультант и глобальный эксперт нефтегазовой промышленности в Лондонском офисе "McKinsey and Company" на проектах в Колумбии, Омане, РФ, штате Аляска США и Великобритании.

С 2019 по 2020 годы - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК, курировал геологическую отрасль.

С мая 2020 годы до февраля 2022 года - заместитель генерального директора "Нафтогаз УГВ" по геологии и разработке - заместитель директора дивизиона "Разведка и Добыча" национальной нефтегазовой компании Украины "Нафтогаз".

Является членом совета Британского Института Инженеров-Механиков, обладателем Британского титула "Инженер-Профессионал "Chartered Engineer".