Главой полиции Семея назначен Ернар Базаров

Фото: ДП ВКО
СЕМЕЙ. 22 ФЕВРАЛЯ - Начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Серик Джунисбеков представил личному составу нового начальника управления полиции Семея - Ернара Базарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава полиции ВКО поставил перед новым руководителем ряд задач по борьбе с преступностью и охране общественного порядка на обслуживаемой территории", - сообщает пресс-служба ДП ВКО
Ернар Базаров работает в правоохранительных органах с 1998 года.
С 2000 по 2012 год занимал различные должности в управлении внутренних дел Семипалатинска, в том числе - начальника регистрационно - экзаменационного отделения.
С ноября 2012 года по февраль 2018 года работал в комитете административной полиции МВД Республики Казахстан.
С февраля по сентябрь 2018 года занимал должность заместителя начальника управления административной полиции ДВД ВКО, с 31 октября 2018 года работал начальником этого же управления.
Бывший начальник управления полиции Семея Максат Зекенов оставил свой пост из-за жалобы, которую разместил один из пользователей соцсети Facebook. Он обвинил Максата Зекенова в вымогательстве денег у личного состава управления полиции.