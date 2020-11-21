Начальник управления полиции Семея покинет пост из-за жалобы в соцсети

Начальник управления полиции Семея Максат Зекенов скоро покинет свою должность. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в СЦК аким ВКО Даниал Ахметов, сообщает Arnapress.kz.
Разбирательство в отношении главы городского УП началось на основе жалобы, которую разместил один из пользователей соцсети Facebook. Он обвинил Максата Зекенова в вымогательстве денег у личного состава управления полиции.
Глава региона отметил, что главный полицейский Семея скоро покинет свою должность.
Все факты, которые мы смотрим в Сети, мы тщательным образом анализируем. В ближайшее время начальник управления или руководитель полиции города Семея покинет свою службу. Аналогично разбираемся со всеми вопросами", - сказал Даниал Ахметов.
Отмечается, что на должность главы управления полиции Семея Максат Зекенов был назначен в декабре 2019 года. До назначения на эту должность он возглавлял центральный отдел полиции города.
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