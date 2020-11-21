Начальник управления полиции Семея покинет пост из-за жалобы в соцсети

Усть-Каменогорск. 20 ноября. Kazakhstan Today - Разбирательство в отношении главы управления полиции города Семея началось на основе жалобы, которую разместил один из пользователей соцсети Facebook, передает Kazakhstan Today.

Начальник управления полиции Семея Максат Зекенов скоро покинет свою должность. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в СЦК аким ВКО Даниал Ахметов, сообщает Arnapress.kz

Разбирательство в отношении главы городского УП началось на основе жалобы , которую разместил один из пользователей соцсети Facebook. Он обвинил Максата Зекенова в вымогательстве денег у личного состава управления полиции.

Глава региона отметил, что главный полицейский Семея скоро покинет свою должность.

Все факты, которые мы смотрим в Сети, мы тщательным образом анализируем. В ближайшее время начальник управления или руководитель полиции города Семея покинет свою службу. Аналогично разбираемся со всеми вопросами", - сказал Даниал Ахметов.

Отмечается, что на должность главы управления полиции Семея Максат Зекенов был назначен в декабре 2019 года. До назначения на эту должность он возглавлял центральный отдел полиции города.

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