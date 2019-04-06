Туркестан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Главу департамента охраны общественного здоровья по Кызылординской области публично отстранили от работы, передает Kazakhstan Today.

Ответственный секретарь Минздрава РК Болат Токежанов прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. На кустовом совещании по противодействию коррупции в южном регионе страны приняли участие руководители департаментов Комитета охраны общественного здоровья, руководители районных управлений Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областей, на транспорте и города Шымкента, а также заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Туркестанской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

Во время совещания Токежанов "публично отстранил от работы директора департамента охраны общественного здоровья МЗ РК по Кызылординской области за ослабление контроля и деятельности противодействию коррупции в области".

В ведомстве пояснили, что проведение этого совещания было вызвано регистрацией новых случаев коррупционных проявлений среди должностных лиц Комитета охраны общественного здоровья уже в текущем году. При этом "Туркестанской области уделяется первостепенное значение в связи с наличием социальных проблем, большого количества проживающего населения, наличием коррупционных рисков".

За 2018 год по системе Минздрава РК было 806 случаев привлечения к административной ответственности государственных служащих за различные нарушения административного законодательства, подавляющее большинство из которых было наложено на госслужащих Комитета. В связи с этим необходимо провести ряд мероприятий для снижения коррупционных рисков. Требуется активизация работ по антикоррупционному мониторингу, необходимо в онлайн-режиме отслеживать. А также важно отметить, что немаловажным в профилактике коррупции является соблюдение норм служебной этики и правил поведения государственных служащих, по которым также необходимо проведение целого комплекса мероприятий", - отметил Токежанов.

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