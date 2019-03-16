Главу Комитета по водным ресурсам отстранили от должности

Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - Председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК Ислам Абишев отстранен от должности, передает Kazakhstan Today.

Пресс-служба Минсельхоза сообщила о том, что Абишев временно отстранен от должности, однако от других комментариев в ведомстве воздержались, пишет Kazpravda.kz .

Ислам Абишев был назначен главой Комитета по водным ресурсам в 2012 году. В разные годы работал акимом Ордабасинского района Южно-Казахстанской области, замакима Южно-Казахстанской области, акимом Усть-Каменогорска.

Он родился 12 мая 1956 года в селе Кутча Чиназского района Ташкентской области. В 1978 году окончил Казахский политехнический институт по специальности инженер-электрик.

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