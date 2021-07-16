Главы МИД Центральной Азии обсудили вопросы регионального сотрудничества

ТАШКЕНТ. 15 ИЮЛЯ - В преддверии Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" состоялась неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В мероприятии приняли участие министры иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, Таджикистана - Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана - Рашид Мередов, Узбекистана - Абдулазиз Камилов и замминистра иностранных дел Кыргызской Республики - Нуран Ниязалиев.

Стороны обсудили подготовку к предстоящей 6 августа в Туркменистане консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Состоялся обмен мнениями по повестке дня мероприятия, а также по итоговым документам и программе саммита.

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