Главы Минобороны ОДКБ обсудили угрозы военной безопасности в Центральноазиатском регионе

Бишкек. 30 апреля. Kazakhstan Today - Министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермекбаев принял участие в заседании Совета министров обороны (СМО) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Kazakhstan Today.

В рамках ОДКБ президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял глав оборонных ведомств государств-членов организации, исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова и начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова. На встрече были обсуждены вопросы по обеспечению коллективной безопасности в регионе, а также другие вопросы деятельности ОДКБ", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

По информации ведомства, в ходе заседания СМО ОДКБ состоялся обмен мнениями по характеру вызовов и угроз военной безопасности в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности, а также мерам по противодействию им.

По результатам обсуждений руководители оборонных ведомств подписаны ряд решений, направленных на совершенствование деятельности Организации и активизацию совместных усилий в вопросах оперативной и боевой подготовки. Согласован Регламент информационного взаимодействия Центра кризисного реагирования ОДКБ, План консультаций представителей государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2019 года - первое полугодие 2020 года, а также утвержден План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2020 год.

Также участниками встречи принято решение о проведении очередного заседания Совета министров обороны накануне сессии Совета коллективной безопасности 27-28 ноября 2019 года на территории Кыргызской Республики.

Кроме того, в рамках укрепления коллективной безопасности на южных рубежах ОДКБ Министерством обороны Казахстана в ближайшее время планируется передача военно-технического имущества таджикской стороне на безвозмездной основе в соответствии с межправительственным соглашением от 27 декабря 2018 года, заключили в пресс-службе.

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