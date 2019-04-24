Главы правительств Казахстана и России обсудят в Москве дальнейшее расширение сотрудничества

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведут 25 апреля в Москве встречу, в ходе которой обсудят дальнейшее расширение сотрудничества двух государств, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи стороны обсудят вопросы дальнейшего углубления и расширения сотрудничества в торгово-экономической, транзитно-транспортной, топливно-энергетической, космической сферах. Планируется рассмотреть перспективы развития межрегионального и приграничного сотрудничества", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Отмечается, что встреча глав правительств РК и РФ пройдет в узком и расширенном составах.

Вместе с тем в правительстве России уточнили, что Дмитрий Медведев и Аскар Мамин также обменяются мнениями по тематике дальнейшего продвижения евразийских интеграционных процессов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства