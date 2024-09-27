Global Innovation Index: Казахстан вошел в тройку лидеров стран Центральной и Южной Азии

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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан поднялся в Глобальном инновационном индексе на 5 строчек, заняв 78-е место. Казахстан демонстрирует лучшие результаты в области инновационных ресурсов (72-е), преуспев в онлайн-сервисах правительства (8-е), моделях полезности (10-е), электронном участии (15-е) и политике и культуре предпринимательства (25-е), сообщает пресс-служба - Казахстан поднялся в Глобальном инновационном индексе на 5 строчек, заняв 78-е место. Казахстан демонстрирует лучшие результаты в области инновационных ресурсов (72-е), преуспев в онлайн-сервисах правительства (8-е), моделях полезности (10-е), электронном участии (15-е) и политике и культуре предпринимательства (25-е), сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.





В Центральной и Южной Азии Индия продолжает лидировать, поднявшись на одну позицию вперед - на 39-е место, далее следуют Иран (64-е), Казахстан (78-е) и Узбекистан (83-е). Помимо Индии и Казахстана, еще три экономики региона поднялись в рейтинге: Шри-Ланка (89-е), Кыргызстан (99-е) и Таджикистан (107-е).





В рамках Глобального инновационного индекса проводится анализ показателей инновационной деятельности на фоне экономической и геополитической ситуации, характеризующейся неопределенностью. Анализируя эффективность инновационной деятельности около 132 экономик, авторы ГИИ оценивают самые передовые с точки зрения инноваций экономики мира, при этом отмечая их сильные и слабые стороны в данной сфере.