Годунова: направленные на поддержку экономики и борьбу с пандемией ресурсы находятся под пристальным контролем

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает Kazakhstan Today.

Годунова доложила президенту о ходе мониторинга расходования антикризисных средств и предварительных итогах аудита эффективности управления активами компаний квазигосударственного сектора. По ее словам, ресурсы, направленные на поддержку экономики и борьбу с пандемией, находятся под пристальным контролем Счетного комитета и ревизионных комиссий. Оценка социально-экономического эффекта от принятых правительством мер будет сформирована до конца текущего года.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение в соответствии с законодательством рассмотреть результаты аудита на ближайшем заседании Счетного комитета и внести конкретные рекомендации по выявленным фактам неэффективного управления государственными активами. По мнению президента, Счетный комитет проводит большую и полезную работу, которую он намерен держать на личном контроле", - информирует пресс-служба главы государства.

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