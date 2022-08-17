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Годунова отчиталась перед Токаевым об аудиторских проверках

16.08.2022, 18:14 11506
Годунова отчиталась перед Токаевым об аудиторских проверках
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Токаеву было доложено об основных итогах работы высшего органа аудита за первое полугодие текущего года, а также о ходе исполнения отдельных поручений главы государства", - сообщает Акорда. 

 
Согласно представленной президенту информации, всего за отчетный период было проведено 14 аудиторских мероприятий на 77 объектах с охватом более 1,3 трлн тенге бюджетных средств.
 
Годунова также проинформировала главу государства о выработанных подходах по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.
 
В завершение Токаев дал председателю Счетного комитета ряд поручений.
 

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В Миноборны рассмотрели обновленный проект межведомственной программы "Береги жизнь"

16.08.2022, 20:13 6951
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В оборонном ведомстве под руководством заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова прошло межведомственное совещание с участием представителей службы государственной охраны, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии и МЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках реализации поручения президента страны по сохранению жизни и здоровья военнослужащих министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков в июне текущего года инициировал разработку программы "Береги жизнь", сообщает пресс-служба МО РК.
 
На прошедшем в оборонном ведомстве совещании генерал-лейтенант Султан Камалетдинов обратил внимание на необходимость выработки единых практических подходов при принятии межведомственного документа. 
 

Главная цель программы - сохранение жизни и здоровья личного состава. Она предусматривает целый комплекс мер, направленных на минимизацию травматизма и гибели в армейской среде", - подчеркнул заместитель министра.

 
Вниманию участников встречи был предложен обновленный проект программы, дополненный предложениями, поступившими из войск. В его обсуждении приняли участие представители силовых структур.
 
В рабочую группу по подготовке программы "Береги жизнь" входят депутаты, представители центральных государственных органов, силовых структур и общественности. После внесения предложений, поддержанных разработчиками и участниками совещания, будет принята окончательная редакция программы.
 
Документ будет утвержден совместным приказом ведомств. Его реализация будет способствовать формированию здоровой морально-психологической атмосферы в воинских коллективах, повышению доверия общества к армии.
 

Аким Павлодарской области представил активу Экибастуза нового акима

16.08.2022, 19:38 8176
Аким Павлодарской области представил активу Экибастуза нового акима
Фото: пресс-служба акимата Экибастуза
ЭКИБАСТУЗ. 16 АВГУСТА - Аким Павлодарской области представил активу Экибастуза нового акима города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Должность получил Аян Бейсекин, до этого занимавший должность акима Иртышского района. Глава региона Абылкаир Скаков назвал первостепенные задачи для градоначальника, сообщает пресс-служба акимата Экибастуза.
 
Уроженец Павлодарской области Аян Бейсекин руководил родным Иртышским районом с 2019 года. До этого был заместителем акима Павлодара и замглавы Железинского района. 
 
С 2015 по 2017 годы Бейсекин занимал пост заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы. В разные годы работал в акимате СКО, системе Агентства по делам госслужбы и в частном секторе.
 
Аян Бейсекин - член Президентского молодежного кадрового резерва, выпускник программы "Болашак". В 2008 году окончил ЕНУ имени Л.Н. Гумилева по специальности государственного местного управления, в 2013 году получил степень магистра государственного администрирования МГУ имени М. В. Ломоносова. 
 
Представляя Аяна Бейсекина, Абылкаир Скаков подчеркнул, что Экибастуз - особенный город, с уникальной структурой экономики и трудовыми традициями.
 

Это больше всего отличает Экибастуз - это его люди. Неравнодушные к развитию родного города, с твердой гражданской позицией, политически активные. Экибастузцы искренне беспокоятся о своем городе, и я их прекрасно понимаю. Взять хотя бы ремонт дорог. Я проехался сегодня по нескольким улицам города: дороги разрыты, недоделаны, а если и делаются, то с неизвестными сроками завершения", - подчеркнул аким области.


Напомним, Ардак Кантарбаев подал в отставку из-за коррупционного преступления своего экс-заместителя. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков принял отставку и освободил акима города Экибастуза Ардака Кантарбаева от занимаемой должности с 8 августа 2022 года.
 

Глава АО "НУХ "Байтерек" отчитался перед президентом

16.08.2022, 19:03 9336
Глава АО "НУХ "Байтерек" отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Глава государства принял председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Каната Шарлапаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности холдинга за первое полугодие, в том числе о проводимой работе по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечения населения жильем, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Согласно представленным президенту данным, объем финансирования крупного бизнеса составил 143 млрд тенге, МСБ - 510 млрд тенге, АПК - 241,3 млрд тенге. При поддержке холдинга частными застройщиками введено жилья площадью 759 тысяч квадратных метров, через выкуп облигаций местных исполнительных органов построено и введено жилья площадью 56 тысяч кважратных метров. При этом 39 тысяч семей, в том числе 7,2 тысячи очередников, приобрели жилье за счет льготной ипотеки.
 
В рамках исполнения поручений главы государства холдингом начат прием заявок на участие в программе льготного лизинга отечественной сельхозтехники за счет средств АО "Жасыл Даму", внедрен механизм субсидирования арендной платы частного жилищного фонда.
 
Кроме того, по информации Каната Шарлапаева, в 2022 году за счет инструментов поддержки холдинга будет обеспечен ввод 2 млн кважратных метров жилья, или 29,6 тысячи квартир. В целом эти меры позволят улучшить жилищные условия для 250 тысяч человек.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал председателю холдинга ряд поручений, направленных на улучшение условий для развития бизнеса и совершенствование социальной жилищной политики.
 

Назначен председатель Агентства по защите и развитию конкуренции

16.08.2022, 18:46 10476
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Указом президента назначен председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Назначить Марата Омарова председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в тексте указа, опубликованном пресс-службой Акорды

 

Ногаев рассказал Токаеву о решении проблем с питьевой водой в Мангистауской области

16.08.2022, 18:45 10476
Ногаев рассказал Токаеву о решении проблем с питьевой водой в Мангистауской области
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о социально-экономическом развитии Мангистауской области за 7 месяцев текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам акима области, одной из самых актуальных проблем региона является водоснабжение, в том числе обеспечение питьевой водой. В частности, объем воды, поступающий по водопроводу Астрахань - Мангышлак и из других источников, с мая по конец сентября не в полной мере удовлетворяет потребности населения.
 

Ногаев рассказал об исполнении поручения по решению проблемы питьевой воды в области. Данное поручение глава государства дал в рамках рабочей поездки в регион. На сегодняшний день на месторождении "Каражанбас" введены в эксплуатацию опреснительные установки мощностью 17 тысяч кубометров в сутки, а также решен ряд других задач. Кроме того, до конца года на заводе по опреснению воды в Актау должны быть введены в эксплуатацию установки мощностью 20 тысяч кубометров воды, при этом уже действуют установки, позволяющие очистить 5 тысяч кубометров воды. По словам акима области, объем опресненной чистой воды также будет увеличен за счет привлечения частных инвестиций", - сообщает Акорда. 

 
Главе государства также было доложено о позитивных изменениях в сфере сельского хозяйства. После прошлогодней засухи благодаря совместным мерам правительства и местного исполнительного органа, а также благоприятным климатическим условиям в этом году у аграриев не возникло проблем с заготовкой кормов.
 
Аким области также сообщил, что в области отмечается рост числа отечественных и зарубежных туристов.
 
По итогам встречи президент поручил продолжить работу по данным направлениям и обеспечению стабильного социально-экономического развития региона.
 

Найдена треть похищенного во время беспорядков табельного оружия

16.08.2022, 18:01 11826
Найдена треть похищенного во время беспорядков табельного оружия
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В настоящее время найдена 481 единица похищенного во время январских беспорядков оружия. Это одна треть от всего похищенного арсенала, оставшаяся часть до сих пор находится в руках преступников, сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в результате нападений на здания органов правопорядка было похищено 1259 единиц табельного оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы.
 

В частности, в Алматинской области из здания департамента полиции похищено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомет, а также свыше 23 тысяч патронов. В Жамбылской области 200 автоматов, 148 пистолетов, 11 гранатометов, один пулемет и почти 40 тысяч патронов. В резиденции после погромов обнаружена нехватка 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатометов и снайперской винтовка", - сообщил Килымжанов. 

 
По всем данным фактам проводится досудебное расследование. Регулярно обнаруживаются схроны оружия, выявляются причастные к этому лица. 

В настоящее время найдена 481 единица оружия. Это одна треть от всего похищенного арсенала. Оставшаяся часть до сих пор находится в руках преступников", - уточнил представитель Генпрокуратуры. 


В Генпрокуратуре также озвучили подробности гибели силовиков и гражданских лиц во время январских беспорядков. Полный список погибших опубликован на сайте ведомства. и
 

Несколько человек во время беспорядков были убиты при совершении мародерства - Генпрокуратура

16.08.2022, 17:53 12586
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Во время январских беспорядков несколько граждан погибли при совершении мародерства и краж, сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К примеру, житель Алматы погиб при краже ГСМ с автозаправки из-за небрежного обращения с огнем, от самоподжога. В этом же городе местный житель во время вооруженного ограбления обменного пункта "МиГ" при оказании сопротивления был убит сотрудниками частной охранной организации", - рассказал представитель Генпрокуратуры.

 
По его словам, следствие также установило, что в результате применения недозволенных методов допроса сотрудниками силовых органов скончалось 6 человек, подозреваемых в участии в массовых беспорядках. 
 

Все эти факты тщательно расследуются специальными прокурорами. Подозреваемыми признаны 15 силовиков, к ним применены различные меры пресечения. Кроме того, за превышение своих полномочий, повлекшее гибель отдельных граждан на блокпостах и вблизи воинской части в городе Талдыкоргане, а также на площади в городе Алматы, к уголовной ответственности привлекается ряд военнослужащих", - отметил Килымжанов. 

 
Всего суду преданы 955 подозреваемых лиц, к различным мерам наказания приговорены 834 гражданина, в том числе 636 к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 
 
В настоящее время под стражей содержатся 292 подозреваемых лица.
 

На указанных лиц следствие располагает достаточными доказательствами в их активном участии в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств", - сообщил Килымжанов.


В Генпрокуратуре также озвучили подробности гибели силовиков во время январских беспорядков. Полный список погибших опубликован на сайте ведомства. 
 

Подробности гибели силовиков во время январских беспорядков рассказали в Генпрокуратуре

16.08.2022, 17:41 10196
Подробности гибели силовиков во время январских беспорядков рассказали в Генпрокуратуре
Фото: facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Генеральной прокуратуре озвучили подробности гибели полицейских и силовиков во время январских беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день установлены обстоятельства гибели 176 человек. Среди них - 19 военнослужащих структурных подразделений. Они погибли в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях. Некоторые из них были просто растерзаны преступниками при исполнении служебных обязанностей по защите общественного порядка и государственных объектов", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов. 

 
По его словам, многие сотрудники погибли в результате избиений, наезда машин или из-за огнестрельных ранений, будучи при этом безоружными.
 
Так, с особой жестокостью был убит подполковник Хаиров, охранявший здание Алматинской горадминистрации. Его тело нашли на крыше здания. 
 

После жестокого убийства преступники сожгли тело, чтобы скрыть улики. У 39-летнего офицера остались семья и двое несовершеннолетних детей", - рассказал Килымжанов.

 
В городах Алматы, Кызылорде, Таразе, Шымкенте и Атырау в результате вооруженных нападений на администрацию, полицию, резиденцию президента, здания телебашни, магазины и другие объекты погибли 92 человека. 
 

5 января днем вооруженные злоумышленники попытались захватить районные отделения милиции города Алматы. Вечером того же дня вооруженные злоумышленники напали на само здание городского РОВД. Вооруженные преступники устраивали непрерывные обстрелы с разных направлений, применяя огнестрельное оружие и взрывчатку. Осада здания полиции продолжалась более суток", - рассказал представитель Генпрокуратуры.

 
По его словам, захваченных во время нападения на мэрию военнослужащих использовали в качестве живого щита. 
 
В этот же день в Кызылординской области было совершено нападение на здание местной милиции. Преступники взломали ворота здания на грузовике, открыли стрельбу по цели, подожгли блокпост, уничтожили камеры и патрульные машины оперативного штаба.
 

На сегодня обстоятельства гибели установлены и следствие продолжается по 176 лицам", - сообщил Килымжанов. 

 
Напомним, сегодня Генеральная прокуратура опубликовала на сайте список лиц, погибших во время январских беспорядков. 
 

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