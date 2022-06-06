Система Orphus

Голосование завершилось в большинстве регионов Казахстана

05.06.2022, 21:27 19401
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в 12 регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Завершилось голосование в 12 регионах страны и на 12 зарубежных участках", - сообщил в ходе брифинга секретарь центральной комиссии референдума Мухтар Ерман. 

 
Как сообщили в ЦИК РК, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 67,65 % от общего количества граждан, включенных в списки. 
 
В том числе: 
 
  • по Акмолинской области - 73,81 %; 
  • по Актюбинской области - 55,90 %; 
  • по Алматинской области - 72,83 %; 
  • по Атырауской области - 62,45 %; 
  • по Западно-Казахстанской области - 65,49 %; 
  • по Жамбылской области - 69,59 %; 
  • по Карагандинской области - 77,39 %; 
  • по Костанайской области - 72,28 %; 
  • по Кызылординской области - 75,02 %; 
  • по Мангистауской области - 59,14 %; 
  • по Павлодарской области - 75,53 %; 
  • по Северо-Казахстанской области - 75,49 %; 
  • по Туркестанской области - 80,66 %; 
  • по Восточно-Казахстанской области - 77,49 %; 
  • по городу Нур-Султан - 57,06 %; 
  • по городу Алматы - 32,25 %; 
  • по городу Шымкент - 72,53 %. 
 

новости по теме

Президент принял ветерана органов внутренних дел

06.06.2022, 19:26 971
Президент принял ветерана органов внутренних дел
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял государственного деятеля и ветерана органов внутренних дел Каирбека Сулейменова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе беседы Каирбек Сулейменов поделился видением дальнейших перспектив развития правоохранительной системы и гражданского общества, в том числе в контексте реализации всесторонних масштабных реформ в нашей стране. Он также высказал ряд предложений по вопросам борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Токаев выступит с обращением к народу

06.06.2022, 18:53 1666
Токаев выступит с обращением к народу
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - 6 июня в 20.00 в эфире республиканских телеканалов президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана по результатам прошедшего 5 июня референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане 5 июня. Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей.
 

Мирзиёев и Жапаров поздравили Токаева с успешным проведением референдума

06.06.2022, 18:52 1606
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Президент Казахстана провел телефонные переговоры с лидерами Кыргызстана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума и приветствовал начало нового этапа развития Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава нашего государства поблагодарил Садыра Жапарова за поздравление и активное участие в референдуме миссии наблюдателей из Кыргызстана. Президент Казахстана сообщил, что в процессе строительства Нового Казахстана особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению сотрудничества с братским Кыргызстаном.
 
Собеседники отметили, что итоги недавних переговоров в Бишкеке подтвердили высокий уровень казахско-кыргызских отношений и определили новые горизонты стратегического партнерства двух стран. В настоящее время правительства Казахстана и Кыргызстана работают над реализацией достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
 
В ходе состоявшегося по инициативе узбекской стороны телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума в Казахстане.
 
Глава нашего государства выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за поздравления, отметив, что конституционные реформы нацелены на модернизацию политической и экономической жизни страны.
 
Президент Казахстана отметил участие в процессе наблюдения за ходом референдума представительной делегации из Узбекистана.
 
Лидеры двух государств с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Этому способствует активный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств двух стран. Динамично растут объемы двустороннего товарооборота, который по итогам первого квартала вырос на 30 % и уже превысил 1 млрд долларов.
 

Пользователям ИС ЭСФ нужно установить новую версию NCALayer

06.06.2022, 17:18 3741
Пользователям ИС ЭСФ нужно установить новую версию NCALayer
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В связи с выходом 6 июня 2022 года обновленной версии NCALayer 1.3 необходимо произвести переустановку приложения до новой версии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Переустановку нужно произвести всем пользователям информационной системы "Электронные счета-фактуры", сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.
 
В КГД представили пошаговую инструкцию. Налогоплательщикам необходимо скачать обновленную версию NCALayer 1.3 и следовать инструкции:
 
Шаг 1. Необходимо удалить предыдущую версию NCALayer с вашего компьютера.
 
Шаг 2. Установить обновленную версию NCALayer 1.3 на компьютер по ссылке.
 
Шаг 3. Осуществить вход в установленный NCALayer версии 1.3.
 
Шаг 4. После запуска программного обеспечения NCALayer необходимо в нижнем правом углу экрана нажать правой кнопкой мыши на иконку NCALayer и выбрать "Управление модулями".
 
Шаг 5. В открывшемся списке модулей выбрать "Модуль ЭСФ" и нажать на кнопку "Установить модуль", в результате модуль будет установлен на компьютер пользователя.
 
Шаг 6. NCALayer запросит перезапуск программного обеспечения. Нажмите на кнопку "Перезапустить".
 
В результате обновленная версия модуля ЭСФ будет установлена в новой версии NCALayer, и вы сможете начать работу на веб-портале ИС ЭСФ.
 

Нужна немедленная передача всех госкомпаний из рук чиновников в прямую собственность народа - НПК

06.06.2022, 16:44 3866
Нужна немедленная передача всех госкомпаний из рук чиновников в прямую собственность народа - НПК
Фото: qhp.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Народная партия Казахстана объявила о разработке закона по реализации конституционной нормы "земля и недра принадлежат народу", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

4 апреля Народная партия Казахстана объявила и официально направила в рабочую группу по разработке поправок в Конституцию инициативу о том, что народ, а не государство, является собственником земли и природных ресурсов. Поправка Народной партии принята и является важнейшей для восстановления социальной справедливости. Теперь ключевой задачей, стоящей перед казахстанцами после референдума, является законодательная и практическая реализация принятой нормы Конституции. Нужна немедленная передача всех государственных компаний, в первую очередь фонда "Самрук-Казына", из рук чиновников в прямую собственность народа", - говорится в заявлении Народной партии Казахстана. 

 
В партии отметили, что "правительство неспособно эффективно управлять государственными активами. За годы своего существования фонд "Самрук-Казыны" получал из бюджета гораздо больше, чем выплачивал дивиденды. С 2008 года взносы в уставный капитал Фонда из бюджета составили 1,8 трлн тенге, а дивиденды, который выплатил Фонд в бюджет, - всего 450 млрд тенге".
 

Мы, как Народная партия Казахстана, объявляем о начале публичной разработки народного закона по реализации конституционной нормы "земля и недра принадлежат народу". Мы призываем всех неравнодушных граждан, особенно правоведов, экономистов, финансистов, принять участие в его написании. Мы приглашаем партии Amanat, "Ак жол", а также непарламентские партии, в том числе еще не зарегистрированные, к совместной работе по разработке этого народного закона", - отмечается в заявлении.

 
В НПК считают, что благодаря народному закону каждый казахстанец сможет напрямую получать доходы от народной собственности, а именно дивиденды от государственных компаний. 
 
Также закон должен предусматривать механизм пересмотра итогов несправедливой приватизации и возврат таких активов из рук олигархов в народную собственность.
 

Кроме того, в связи с принятыми изменениями Конституции и до разработки нового закона мы требуем, чтобы правительство остановило приватизацию государственных компаний. В текущем и следующем годах планируется выставить на приватизацию порядка 40 предприятий фонда "Самрук-Казына", включая "КазМунайГаз", Air Astana, QazaqGaz и др. В текущих условиях они будут проданы по дешевой цене, что принесет народу лишь убытки. Народные активы не должны снова уйти олигархам", - подчеркивают в Народной партии.

 
Кроме того, в партии отмечают, что до конца года нужно вернуть в страну незаконно вывезенные за рубеж финансовые средства, которые также должны стать собственностью народа. Это порядка $140 млрд долларов США. 
 

Давайте вместе строить справедливый Казахстан, совместно управлять народной собственностью, чтобы каждый казахстанец получал выгоды от богатств нашей страны", - добавили в партии.

 
Напомним, 5 июня состоялся референдум по поправкам в Конституцию. 
 
По предварительным данным, явка граждан составила 68,6% от общего числа граждан, включенных в списки. Всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, были включены 11 734 642 человека. В голосовании приняли участие 7 986 293 человека. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18%, а это 6 163 863 человека. Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66%, или 1 490 475 человек.  
 
В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
 
Всего на референдум было вынесено 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона. 
 
Одну из поправок предлагается внести в пункт 3 статьи 6 Конституции. В новой редакции он будет выглядеть следующим образом: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом".
 

Референдум-2022: 77,18% проголосовавших казахстанцев поддержали поправки в Конституцию

06.06.2022, 10:29 9046
Референдум-2022: 77,18% проголосовавших казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Завершился подсчет на всех 10 012 участках. Референдум в соответствии с конституционным законом считается состоявшимся, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров.


Всего, по его словам, в референдуме приняли участие 7 986 293 человека, или 68,06% от числа граждан, имеющих право принимать участие в референдуме.

 

Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, а это 6 163 863 человека", - сказал Абдиров, озвучивая предварительные итоги подсчета.

 
Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66% от принявших участие в голосовании, или 1 490 475 человек. 
 

Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответа, то есть признанных действительными, однако не учитываемых по закону, при подсчете голосов составило 1,08%, или 125 850 бюллетеней. Остальные бюллетени неустановленного образца, либо в которых невозможно определить голоса, признаны по закону недействительными. Число таких бюллетеней составило 2,58%, или 206 096 бюллетеней. Это были предварительные результаты голосования", - заключил спикер.


Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.
 
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон.
 
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. 
 
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.

Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки. 
 

Референдум-2022: предварительная явка составила 68,44%

05.06.2022, 23:46 14421
Референдум-2022: предварительная явка составила 68,44%
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - По предварительным данным, явка на референдум в Казахстане после закрытия всех участков в стране составила 68,44%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан к 22.00 составила - 68,44% от общего числа граждан, включенных в списки", - сообщил секретарь Центральной комиссии референдума РК Мухтар Ерман.

 
По его данным, всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека. Бюллетени получили 8 030 739 граждан. Это составляет 68,44 процента жителей, включенных в список для голосования.
 
Явка граждан по регионам на 22:00 времени столицы 5 июня 2022 года:
 
  • по Акмолинской области - 73,81% 
  • по Актюбинской области - 58,06% 
  • по Алматинской области - 72,83% 
  • по Атырауской области - 67,68% 
  • по Западно-Казахстанской области - 69,37% 
  • по Жамбылской области - 69,59 % 
  • по Карагандинской области - 77,39% 
  • по Костанайской области - 72,28% 
  • по Кызылординской области - 79,89% 
  • по Мангистауской области - 61,19% 
  • по Павлодарской области - 75,53% 
  • по Северо-Казахстанской области - 75,49% 
  • по Туркестанский области - 80,66% 
  • по Восточно-Казахстанской области - 77,49% 
  • по г. Нур-Султан - 57,06% 
  • по г. Алматы - 33,30% 
  • по г. Шымкент - 72,53%
 
В 20.00 явка избирателей составляла 67,65%.
 

Комиссии референдума приступили к подсчету голосов. Завтра мы ожидаем поступления протоколов территориальных комиссий в электронном виде. Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге", - заключил секретарь ЦКР РК.

 
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций. 
 
Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от "суперпрезидентской" к президентской форме правления.
 
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в основной закон.
 
Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. 
 
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге. 
 

Международные наблюдатели из России в Алматы назвали референдум состоявшимся

05.06.2022, 20:54 20126
АЛМАТЫ. 5 ИЮНЯ - В Алматы международные наблюдатели из России назвали референдум состоявшимся, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С самого раннего утра мы видим активную явку на выборы. Мы видели, как люди приходили в 7 утра и до 7.30 уже голосовали 30-40 человек. По ощущениям наблюдателей явка референдума превышает явку на выборах 2021 года. Голосование в Алматы открытое, транспарентное. Особо хотелось бы отметить, что для лиц, не владеющих государственным языком, все было продублировано на русском языке. Каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на итоги всенародного голосования, мы не отметили", - сказал в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы консул-советник генерального консульства Российской Федерации в Алматы Артем Оганов. 

 
Однако на некоторых участках все же были попытки проголосовать без открепительных удостоверений, которые были пресечены членами комиссии по референдуму. Гражданам разъясняли, как можно проголосовать вне пределов постоянного проживания. 
 
Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский сообщил, что они продолжат работу на избирательных участках Алматы. Сегодня он посетил уже 12 пунктов и будет работать до закрытия референдума. 
 

Осталось несколько часов до окончания референдума. Результат голосования скоро будет в готовых протоколах. На тех участках, где мы были, я вижу, что люди приходят и голосуют. Что касается открепительных удостоверений, то замечу, что если человек о них не позаботился заранее, то он не сможет проголосовать. Эта процедура предусмотрена для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право только один раз. Главный фактор, что на всех участках голосование идет спокойно, а это означает, что референдум состоялся. По территории Казахстана проголосовали более 60% избирателей", - добавил Михаил Лебединский. 

 
Спикер сообщил, что пять участков референдума находятся на территории Российской Федерации, всего они открыты в 52 странах мира.
 
Кроме того, все действия избирательных комиссий Алматы по фактам нарушений международные избиратели считают правомерными.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов