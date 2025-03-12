Госинспекторы труда выявили задолженность по зарплате работникам на сумму 329 млн тенге

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На крупнейшей технологической конференции Mobile World Congress в Барселоне "Казахтелеком" заключил соглашения о сотрудничестве с ведущими телекоммуникационными компаниями - China Telecom, China Unicom и PCCW.





Документы предусматривают создание международного телеком-хаба на территории Казахстана, что позволит стране усилить позиции на глобальном цифровом рынке, привлечь зарубежные инвестиции и развивать отрасль без дополнительной нагрузки на госбюджет.





Подписание меморандумов стало логичным продолжением стратегической работы "Казахтелекома" по наращиванию транзитного потенциала и развитию маршрутов интернет-трафика между Европой и Азией.





Напомним, с 3 по 6 марта в Барселоне прошел Mobile World Congress (MWC) 2025 - крупнейшее событие в мире технологий и связи. В этом году главными темами стали генеративный искусственный интеллект, умные города, IoT, 5G, кибербезопасность и eSIM. Конгресс собрал лидеров индустрии, инвесторов и инновационные стартапы со всего мира.