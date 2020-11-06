Госсекретарь провел заседание комиссии по вопросам госсимволов

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В работе Комиссии приняли участие депутаты парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, известные общественные деятели и ученые. Заседание прошло в селекторном режиме, сообщает пресс-служба Акорды.
Открывая встречу, госсекретарь отметил, что сегодня возросло значение государственных символов в формировании казахстанской идентичности, патриотизма и национального единства.
Уважение к Родине начинается с уважения к государственной символике, поскольку государственная символика - это олицетворение стабильности в стране, важнейший инструмент формирования национального духа, социального согласия и патриотического воспитания", - подчеркнул Крымбек Кушербаев.
На заседании обсуждены вопросы внесения изменений и дополнений в законодательство в области государственных символов, основные направления работы вновь созданного Центра геральдики, а также состояние работы по продвижению и использованию государственных символов в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан. На заседании утвержден план работы комиссии на 2021 год.
По итогам заседания госсекретарь Крымбек Кушербаев дал ряд конкретных поручений центральным и местным органам власти.
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