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Госсекретарь провел заседание комиссии по вопросам госсимволов

05.11.2020 5860
Госсекретарь провел заседание комиссии по вопросам госсимволов
Фото: inform.kz
Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Под председательством государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград, передает Kazakhstan Today. 
 
В работе Комиссии приняли участие депутаты парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, известные общественные деятели и ученые. Заседание прошло в селекторном режиме, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Открывая встречу, госсекретарь отметил, что сегодня возросло значение государственных символов в формировании казахстанской идентичности, патриотизма и национального единства.
 

Уважение к Родине начинается с уважения к государственной символике, поскольку государственная символика - это олицетворение стабильности в стране, важнейший инструмент формирования национального духа, социального согласия и патриотического воспитания", - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

 
На заседании обсуждены вопросы внесения изменений и дополнений в законодательство в области государственных символов, основные направления работы вновь созданного Центра геральдики, а также состояние работы по продвижению и использованию государственных символов в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан. На заседании утвержден план работы комиссии на 2021 год.
 
По итогам заседания госсекретарь Крымбек Кушербаев дал ряд конкретных поручений центральным и местным органам власти.
 

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