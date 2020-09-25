Госслужащим и депутатам ограничат хранение денег за рубежом

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанских госслужащих, депутатов парламента и судей ограничат в части владения счетами и хранения денег в зарубежных банках. Об этом говорится в Общенациональном плане мероприятий по реализации послания президента РК, утвержденном указом главы государства "О мерах по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" 14 сентября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Введение с 2021 года законодательных ограничений для государственных служащих, депутатов парламента, судей в части владения счетами, хранения наличных денежных средств и ценностей в зарубежных банках, говорится в плане в разделе "Справедливое государство на защите интересов граждан".

Также предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс в части ужесточения наказания за коррупцию сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве.

Будет исключена возможность условно-досрочного освобождения в отношении лиц, допустивших коррупционные преступления.

При этом будет сформирована на законодательном уровне система защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.

В рамках реформы планируется внедрение трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом (правоохранительный орган должен выявлять преступления, устанавливать причастных лиц, собирать и закреплять улики).

Прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинения в суде. Суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу.

Необходимо будет обеспечить равенство прав адвоката и прокурора в судебных процессах. Вместе с тем будут выработаны новые понятия административного и уголовного правонарушений.

В рамках реализации плана также предусмотрено проведение реформы местной полицейской службы по принципу "полиции шаговой доступности", где ключевая роль отводится участковому инспектору.

При этом статус участкового инспектора с предоставлением ему полномочий, необходимых для эффективной работы будет повышен на законодательном уровне.

Кроме того, планируется усовершенствовать правоохранительными органами практики досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми.

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