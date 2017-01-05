Астана. 4 января. Kazakhstan Today - Госслужащие корпуса Б в 2017 году не будут тестировать на знание законодательства, сообщили в пресс-службе Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

"В отличие от аттестации прошлых лет, которая проводилась один раз в три года, предстоящая аттестация носит разовый и комплексный характер. Кроме того, она не будет включать в себя процесс тестирования на знание законодательства", - сообщили в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе, вместо этого, госслужащие будут оцениваться на наличие компетенций, требуемых для эффективной работы на конкретной должности, посредством применения специальной автоматизированной программы. В ее разработке принимает участие широко известная в этой области международная компания.

"Исходя из этого, целью аттестации является не только определение уровня профессиональной подготовки, но и выявление потенциала служащих для дальнейшего развития и карьерного продвижения. В этой связи, законом "О государственной службе Республики Казахстан" определено, что аттестационная комиссия может принять решение о повышении служащего", - уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что аттестация будет проведена последовательно в 3 уровня в зависимости от категории занимаемых должностей. В высшей аттестационной комиссии при администрации президента аттестацию пройдут директоры департаментов центральных государственных органов, руководители областных управлений, а также иные служащие корпуса Б, соотносимые к ним по уровню.

На втором уровне, аттестационных комиссиях министерств и акиматов областей, собеседование будут проходить, соответственно, работники этих государственных органов.

Третий уровень - это аттестационные комиссии районов. Оценку здесь будут проходить районные и сельские государственные служащие, проинформировали в Агентстве.

"Особенностью такой трехуровневой системы является то, что лица, прошедшие аттестацию вышестоящего уровня, будут в составах нижестоящих комиссий. Это обеспечит большую беспристрастность к проводимому процессу и единый подход к собеседованиям", - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе проинформировали, что на всех уровнях аттестация будет состоять из четырех этапов: составление оценочного листа; тестирование на оценку личных компетенций; собеседование в ВАК или аттестационных комиссиях соответствующего уровня; принятие решений аттестационной комиссией по итогам собеседования и с учетом результатов предыдущих этапов.

По информации ведомства, исключение по аттестации делается в основном для социально уязвимых работников. К ним относятся лица, находящихся в декретном отпуске, беременные женщины, женщины, имеющих детей в возрасте до трех лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет.

Аттестацию не будут проходить также люди предпенсионного возраста - женщины 56 лет и мужчины 61 года, госслужащие, состоящие в кадровом резерве корпуса "А", а также те, кто был впервые принят на госслужбу и проработал менее шести месяцев.

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