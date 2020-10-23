Государство должно следовать своим социальным обязательствам перед гражданами - Токаев

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - В ходе заседания Национального совета общественного доверия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул тему подготовки Социального кодекса, предстоящих парламентских выборов и мировых проблем в период пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Этот год еще не закончился, но уже сейчас можно говорить, что он был особым в истории всего человечества. Мир переживает драматичный период. Пандемия коронавируса обнажила многочисленные проблемы в международных отношениях, привела к пересмотру устоявшихся принципов экономического взаимодействия, заложила основу новых социальных тенденций, актуализировала технологические новации", - сказал Токаев в ходе выступления.

Он подчеркнул, что институт государства проходит испытание на прочность и эффективность.

Перспективы многих глобальных и региональных проектов в этих условиях выглядят туманными. Подвергаются серьезной ревизии широко распространенные идеологические и философские концепции", - пояснил он.

Заметную трансформацию претерпевают общественные практики и нормы, а также модели поведения людей. Становится очевидным, что в таких кризисных условиях любое государство должно исходить из своих долгосрочных национальных интересов во имя сохранения стабильности и обеспечения благополучия народа.

Логика конфронтации и идеология охлократии - это путь в никуда. А если сказать точнее, это путь к хаосу и разрухе. Причем к разрухе, которая не имеет перспективы к восстановлению", - отметил глава государства.

В то же время, подчеркнул Токаев, государство обязано учитывать законные требования своих граждан, будь то экономические требования или требования политического характера.

Именно поэтому я предложил подготовить принципиально новый документ - Социальный кодекс. Государство должно следовать своим социальным обязательствам перед гражданами", - сказал Токаев.

По его словам, перед Высшим экономическим советом стоит задача разработки совершенно новых подходов к развитию экономики. В частности, к налоговой и фискальной политике, чтобы быть готовыми встретить новые вызовы постпандемического периода.

Следующий год - это год 30-летия нашей независимости. Он должен пройти под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав людей, развития здравоохранения и образования, защиты экологии. Сейчас не время для проведения многочисленных торжеств по случаю этой важной исторической даты. Не откладывая дела в долгий ящик, мы обязаны в самые кратчайшие сроки добиться конкретных результатов", - заявил президент.

Токаев также подчеркнул, что с объявлением даты парламентских выборов Казахстан официально вступили очередной избирательный цикл. Предстоящие выборы станут важным этапом в последовательном строительстве в Казахстане устойчивых демократически институтов. Выборы на этот раз состоятся в установленные Конституцией сроки. У всех партий было достаточно времени на качественную подготовку к ним, систематизацию своей работы.

Уверен: все партии продемонстрируют высокий уровень политической конкуренции, представят актуальную повестку развития страны. У нас одна цель - благополучие народа и процветание нашего общего дома", - добавил Токаев.

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