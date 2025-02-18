Государству возмещен ущерб на сумму свыше 627 млрд тенге - Асылов

Генпрокурор отчитался перед президентом о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел и доложил о широком внедрении цифровых технологий в борьбе с преступностью

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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов отчитался перед президентом о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, сообщает - Генеральный прокурор Берик Асылов отчитался перед президентом о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, сообщает Акорда





Он также доложил о криминогенной ситуации и мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере.





В социально-экономической сфере восстановлены нарушенные права 81 тысячи предпринимателей, 979 тысяч пенсионеров, лиц из социально уязвимых слоев населения и других. Не допущено нарушений трудовых прав 123 тысяч работников. В пользу детей взысканы долги по алиментам на 4,6 млрд тенге", - сообщил Асылов.





Он проинформировал, что за прошлый год государству возмещен ущерб на сумму свыше 627 млрд тенге.





Прокурорскую помощь получили 800 инвесторов, чей вклад в экономику составил свыше 12 трлн тенге", - доложил глава ведомства.





По актам прокуратуры:





за допущенные нарушения к ответственности привлечено 136 должностных лиц;

отказано в согласовании 712 решений госорганов в отношении инвесторов.





Также, по словам Асылова, при сопровождении инвестиционных проектов эффективно работают "прокурорский фильтр" и цифровая инвестиционная платформа, позволяющая отслеживать ход реализации проектов общенационального пула.





Кроме того, генпрокурор отчитался о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел и доложил о широком внедрении цифровых технологий в борьбе с преступностью, в частности в поимке разыскиваемых лиц с помощью "умных" видеокамер (количество разыскиваемых снижено на 9,4%).





Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по практической реализации принципа "закон и порядок", обеспечению законности во всех сферах. Он также подчеркнул важность координации деятельности правоохранительных и других госорганов по противодействию мошенничеству, борьбе с наркобизнесом, профилактике правонарушений в общественных местах.