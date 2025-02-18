17.02.2025, 12:53 50726
Государству возмещен ущерб на сумму свыше 627 млрд тенге - Асылов
Генпрокурор отчитался перед президентом о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел и доложил о широком внедрении цифровых технологий в борьбе с преступностью
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов отчитался перед президентом о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, сообщает Акорда.
Он также доложил о криминогенной ситуации и мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере.
В социально-экономической сфере восстановлены нарушенные права 81 тысячи предпринимателей, 979 тысяч пенсионеров, лиц из социально уязвимых слоев населения и других. Не допущено нарушений трудовых прав 123 тысяч работников. В пользу детей взысканы долги по алиментам на 4,6 млрд тенге", - сообщил Асылов.
Он проинформировал, что за прошлый год государству возмещен ущерб на сумму свыше 627 млрд тенге.
Прокурорскую помощь получили 800 инвесторов, чей вклад в экономику составил свыше 12 трлн тенге", - доложил глава ведомства.
По актам прокуратуры:
- за допущенные нарушения к ответственности привлечено 136 должностных лиц;
- отказано в согласовании 712 решений госорганов в отношении инвесторов.
Также, по словам Асылова, при сопровождении инвестиционных проектов эффективно работают "прокурорский фильтр" и цифровая инвестиционная платформа, позволяющая отслеживать ход реализации проектов общенационального пула.
Кроме того, генпрокурор отчитался о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел и доложил о широком внедрении цифровых технологий в борьбе с преступностью, в частности в поимке разыскиваемых лиц с помощью "умных" видеокамер (количество разыскиваемых снижено на 9,4%).
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по практической реализации принципа "закон и порядок", обеспечению законности во всех сферах. Он также подчеркнул важность координации деятельности правоохранительных и других госорганов по противодействию мошенничеству, борьбе с наркобизнесом, профилактике правонарушений в общественных местах.
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18.02.2025, 13:19 1901
В Алматы в этом году запустят 30 новых станций сейсмобезопасности
Документ предусматривает совместную работу по сейсмомониторингу и интеграции систем раннего оповещения о землетрясениях
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Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение между Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований РК и Институтом геофизики (CEA) КНР подписали Казахстан и Китай, сообщает акимат Алматы.
Документ был подписан в ходе визита в Китай акима Алматы Ерболата Досаева, где он посетил агентство по землетрясениям КНР, (China Earthquake Administration, CEA). Он предусматривает совместную работу по сейсмомониторингу и интеграции систем раннего оповещения о землетрясениях.
В Алматы уже функционируют 28 станций для раннего предупреждения о землетрясениях, в планах установка еще 70. В этом году ожидается запуск 30 новых станций. Это позволит казахстанским и китайским специалистам оперативно обмениваться данными в режиме реального времени", - рассказали в ведомстве.
Ранее в МЧС РК рассказали, почему в каждом районе Алматы не могут создать палаточные городки на случай ЧС.
18.02.2025, 11:32 10086
Имущество и земли завода тяжелого машиностроения вернули в госсобственность в Алматы
Фото: aztm.kz
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Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы вернула незаконно реализованное недвижимое имущество Алматинского завода тяжелого машиностроения, сообщили в ведомстве.
С иском о признании сделок недействительными в суд обратился Комитет государственного имущества и приватизации.
Заводу вернули участки земли общей площадью более 37 га и 94 нежилых помещения общей площадью 79 966 м2.
Cудом требования истца удовлетворены, апелляционной инстанцией решение оставлено в силе", - рассказали в прокуратуре.
Для справки
Алматинский завод тяжелого машиностроения (АЗТМ) - один из промышленных гигантов советской эпохи. Он был основан на базе эвакуированного Луганского паровозостроительного завода 17 ноября 1941 года. В 1946 году завод полностью перешел на выпуск продукции мирного назначения.На нем выпускали оборудование для нужд металлургической промышленности СССР. К 1950 году номенклатура новых видов продукции достигла 84 наименований, в 1951 году продукция АЗТМ вышла на мировой рынок.
В 1970-1975 годах АЗТМ занимал лидирующие позиции в СССР по разработке и производству станов для грубого волочения всех видов проволоки. В 1996 году Международный институт маркетинга присудил АЗТМ "Международную Бриллиантовую звезду за качество", а в 2000-м году завод отмечен правительством РК за выпуск импортозамещающей продукции для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности.
В 2021 году завод произвел более 1 700 станков качалок для нефтепромысловых предприятий Казахстана. На сайте предприятия сообщается, что в ближайшие годы планируется строительство нового завода АО "АЗТМ".
18.02.2025, 11:06 11641
Около 600 казахстанских блогеров занижали свои доходы - КГД
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов выявил расхождения в доходах и выплаченных налогах, представленных казахстанскими блогерами.
По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге. В результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов", - сообщили в КГД.
Там уведомили, что всем нарушителям необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия - представить пояснение.
Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней.
В комитете также обратили внимание на необходимость уплаты налогов при получении доходов, в том числе от размещения онлайн-рекламы на различных интернет-ресурсах (продвижение или продажа информационных продуктов, продажа различных обучающих курсов, проведение розыгрышей и др.).
Указанные обязательства установлены Конституцией и Налоговым кодексом Республики Казахстан", - напомнили в КГД.
18.02.2025, 10:20 14186
Утверждено соглашение между Казахстаном и Марокко об освобождении от визовых требований
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства от 13 февраля 2025 года утверждено Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований.
Утвердить прилагаемое Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов, совершенное в Нью-Йорке 26 сентября 2024 года", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Напомним, осенью 2024 года Казахстан и Марокко подписали соглашение о безвизе. В соответствии с соглашением граждане Казахстана и Марокко освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории друг друга на основании действительных национальных/общегражданских паспортов. Длительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда.
18.02.2025, 10:09 15871
Система прогнозирования паводков Tasqyn введена в эксплуатацию в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Система прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn введена в производственную эксплуатацию. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду, сообщили в пресс-службе ведомства.
На сегодня ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек. 114 специалистов бассейновых инспекций и филиалов "Казводхоза" ведут ежедневный мониторинг данных по гидропостам и вносят их в систему.
Система Tasqyn интегрирована в глобальную систему оповещения о наводнениях GloFAS. Окончательный прогноз на паводковый период 2025 года Tasqyn даст в начале марта.
Помимо подготовки к паводку внутри страны, мы также поддерживаем постоянную связь с коллегами из соседних государств. Обмен информацией проходит оперативно. Также продолжается сброс воды из водохранилищ, чтобы обеспечить свободные емкости для приема весеннего паводка. На сегодня водохранилища могут принять 13 млрд кубометров воды", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
18.02.2025, 09:56 16811
Более ста томов дела о взрыве на шахте Костенко направили в суд
Фото: Depositphotos
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Караганда. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Карагандинской области направила в суд 106 томов уголовного дела по факту гибели работников шахты Костенко. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.
Досудебное расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры при участии сотрудников Министерства внутренних дел, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В ходе расследования установлено, что причиной трагедии стали многочисленные нарушения правил безопасности при ведении горных работ. Взрыв на участке добычи угля вызвал цепную реакцию взрывов угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы. В результате погибли 46 шахтеров, еще 28 получили увечья", - отметили в прокуратуре.
По данным ведомства, "к уголовной ответственности привлечены 10 человек из числа руководства шахты и инженерно-технического персонала".
Все они находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ), предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.
По делу признаны потерпевшими 74 человека.
Материалы направлены в районный суд района Әлихан Бөкейхан города Караганды для рассмотрения по существу.
Напомним, в октябре 2023 года в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
18.02.2025, 09:47 17566
Более 169 тыс. человек получили адресную социальную помощь в Казахстане
В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 132,9 млрд тенге
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 февраля 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 169,1 тыс. человек из 31,9 тыс. семей на сумму 2,3 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 132,9 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Основная цель АСП - выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.
АСП предусматривает:
- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 февраля дополнительная выплата назначена 52 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 305,1 млн тенге;
- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).
Напомним, с 1 января 2025 года черта бедности в Казахстане определена на уровне 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
17.02.2025, 21:04 42636
Казахстан и Венгрия договорились о поставках нефти
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 февраля в Астане состоялась встреча министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества в энергетике, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического сектора обеих стран. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере между компаниями "КазМунайГаз" и MOL Group.
Стороны отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения Рожковское, в котором участвуют обе компании. Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в 2025 году.
Казахстанская сторона выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег по производству сухих градирен для АЭС, в частности компании MVM Group.
Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли - как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии", - заявил министр энергетик РК Алмасадам Саткалиев.
В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений в области энергетики и наметили планы по реализации достигнутых договоренностей.
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18.02.2025, 09:47Более 169 тыс. человек получили адресную социальную помощь в Казахстане 18.02.2025, 09:5615861Более ста томов дела о взрыве на шахте Костенко направили в суд 18.02.2025, 10:0914921Система прогнозирования паводков Tasqyn введена в эксплуатацию в Казахстане 18.02.2025, 10:2013286Утверждено соглашение между Казахстаном и Марокко об освобождении от визовых требований 18.02.2025, 11:0610691Около 600 казахстанских блогеров занижали свои доходы - КГД 12.02.2025, 19:29Депутат анонсировал закон по психологическим службам после нападения на ребенка в лифте столичного ЖК264676Депутат анонсировал закон по психологическим службам после нападения на ребенка в лифте столичного ЖК 12.02.2025, 20:10262236В Атырау суд вынес приговор пнувшей ребенка воспитательнице детского сада 12.02.2025, 17:38Хватит кормить подрядчиков - депутат призвал навести порядок в расходовании средств налогоплательщиков254786Хватит кормить подрядчиков - депутат призвал навести порядок в расходовании средств налогоплательщиков 13.02.2025, 09:54230826Избивали и выкручивали руки: факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу 12.02.2025, 16:30205416Праздник фонарей встречают в рамках Китайского Нового года 12.02.2025, 19:29Депутат анонсировал закон по психологическим службам после нападения на ребенка в лифте столичного ЖК264676Депутат анонсировал закон по психологическим службам после нападения на ребенка в лифте столичного ЖК 12.02.2025, 20:10262236В Атырау суд вынес приговор пнувшей ребенка воспитательнице детского сада 31.01.2025, 11:14258651В Казахстане 78 должностных лиц привлекли к ответственности после проверок Минпросвещения 25.01.2025, 16:17255006В ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар 12.02.2025, 17:38Хватит кормить подрядчиков - депутат призвал навести порядок в расходовании средств налогоплательщиков254786Хватит кормить подрядчиков - депутат призвал навести порядок в расходовании средств налогоплательщиков
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?