Государству возвращены 60 000 гектаров пастбищных угодий

НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - В ходе проведенного департаментом по противодействию коррупции по Жамбылской области антикоррупционного мониторинга установлен факт неиспользования крупного земельного участка сельскохозяйственного назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решением акимата Сарысуского района от 18 июля 2006 года ТОО "БН Экотехнология" передано во временное пользование сроком на 49 лет 60 000 га пастбищных угодий, что составляет 10,2% от всех пастбищных угодий района, сообщает пресс-служба Антикора

Однако регистрация поголовья скота по сегодняшний день ТОО "БН Экотехнология" не проводилась, следовательно, пастбищные угодья не использовались по целевому назначению.

В связи с чем на основании письма департамента акиму Жамбылской области от 28 июля о принятии мер по принудительному изъятию земель у землепользователя 19 августа акиматом Сарысуского района государству возвращено 60 000 га земли.

Кадастровая оценочная стоимость участка составляет 336,0 млн тенге.