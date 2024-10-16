15.10.2024, 12:22 61141
Госуслуга по реабилитации и соцадаптации детей с проблемами в развитии появится в Казахстане
Министерство просвещения разработало соответствующий проект приказа
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Казахстана разработало проект приказа, предусматривающий внесение изменений и дополнений в правила оказания государственных услуг в сфере психолого-педагогической поддержки, оказываемых местными исполнительными органами.
В проекте приказа предусматривается включение в перечень услугодателей, оказывающих государственные услуги по реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с проблемами в развитии, центров поддержки детей с аутизмом", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Также предусмотрено дополнение правил оказания государственной услуги "Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии" приложением в виде формы справки для центров по поддержки детей с аутизмом.
Для получения государственной услуги физическое лицо обращается в канцелярию услугодателя и/или через веб-портал электронного правительства (...) по месту регистрации", - говорится в проекте приказа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, аутизм выявили у 15 тысяч детей в Казахстане.
Как сообщает "Хабар 24", дошкольников с расстройством аутистического спектра - почти 7 тысяч. А пациентов от 6 до 18 лет - почти 9 тысяч. Причиной статистики специалисты называют недостаточный охват психологической помощью детей с аутизмом в раннем возрасте. На сегодня по стране для такой категории граждан действует 216 кабинетов коррекции и 13 реабилитационных центров.
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15.10.2024, 17:53 48551
Главу аппарата акима Талгарского района освободили должности
Фото: Depositphotos
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Конаев. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель аппарата акима Талгарского района Касымбаев Аслан освобожден от занимаемой должности, сообщили в районном акимате.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены аким Талгарского района Айдарбеков Танат Есенкельдиевич и его заместитель Бидаев Айбек", - говорится в сообщении.
Ранее акима Талгара освободили от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. По делу об убийстве подростка были задержаны семь подозреваемых. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка.
Ночью 12 октября сгорел дом семьи погибшего. В МВД сообщили, что по делу о поджоге дома изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы.
Отец убитого подростка Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома. Вчера стало известно, что для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
15.10.2024, 17:25 48916
В Казахстане предлагают создать сall-центр для борьбы с мошенниками
Фото: Depositphotos.com
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов в ходе брифинга службы центральных коммуникаций сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками, передает корреспондент агентства.
Мы предлагаем создать в стране отдельный call-center, который бы собирал все случаи по подозрению на мошенничество. Мы сейчас ведем переговоры с КНБ. Думаю, должен (call-center. - Прим. ред.) находиться на базе Государственной технической службы, так как там есть уже служба реагирования на компьютерные инциденты", - заявил Руслан Абдикаликов.
По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
В этом случае любой полученный сигнал от гражданина будет обрабатываться, и при подозрении будет блокироваться sim-карта абонента, аккаунты в мессенджерах", - пояснил председатель комитета информационной безопасности.
Ранее депутат мажилиса Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос на заседании нижней палаты, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
15.10.2024, 15:54 53381
Районные акиматы Алматы привлекли к ответственности за незаконное использование персональных данных детей в рамках программы DamuBala
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК рассказал о жалобах от родителей на сбор биометрических данных детей.
По словам Абдикаликова, поступают жалобы от неравнодушных родителей, которых беспокоят персональные, в частности биометрические, данные их детей.
Крупный кейс - использование системы биометрии в программах детских кружков. Много жалоб из Алматы. Компания, реализовавшая проект, выполнила все обязательства. Вопросы возникли к работникам районных акиматов, которые незаконно использовали персональные данные, копившиеся в системе. Их привлекаем к административной ответственности. Проверка продолжается", - рассказал спикер.
Также поступило большое количество жалоб от родителей из Кызылординской области по факту использования систем биометрии в дошкольных учреждениях.
Провели проверку, которая показала, что компания, которая внедряла биометрическую идентификацию в детских садах региона, допустила нарушения, связанные с тем, что не получено согласие родителей на использование биометрических данных их детей", - поделился глава комитета.
В целом наблюдается рост жалоб по фактам нарушения прав на защиту персональных данных. В текущем году их поступило порядка 300.
По многим делам истек срок наказания. В ведомстве планируют инициировать увеличение процессуального срока с двух месяцев до одного года", - отметил Абдикаликов.
Он также сообщил, что Минцифры до конца года планирует реализовать функцию отзыва обработки персональных данных граждан. Также будет предусмотрена и функция уничтожения персональных данных из базы.
Напомним, алматинцы массово жалуются в Министерство культуры и информации на незаконные действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе DamuBala установить в помещениях Face ID-контроль. Они подчеркивают, что для идентификации в системе будут использовать фотографии несовершеннолетних детей без согласия их родителей, опекунов и законных представителей.
Более всего поставщики и родители обеспокоены вопросом безопасности и сохранности персональных данных, а также тем, кто будет нести ответственность в случае их утечки. В новой публичной оферте говорится, что в случае утечки данных из-за хакерской атаки, вирусов, сбоя в работе сайта или технических неисправностей пользователь не должен иметь претензий к исполнителю. Таким образом, считают родители, акиматы сразу снимают с себя всю ответственность.
15.10.2024, 15:44 53716
Назначен вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК
Им стал ранее возглавлявший Комитет по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Кеген Турсынбаев
Фото: primeminister.kz
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Турсынбаев Кеген назначен на должность вице-министра по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.
Турсынбаев Кеген в разные годы служил в рядах Республиканской гвардии, Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
Также работал руководителем департамента комитета защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области, возглавлял отдела управления делами президента РК.
В период с 2022-2024 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства внутренних дел РК.
С апреля 2024 года по настоящее время возглавлял Комитет по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.
15.10.2024, 13:42 56591
Снизить потери воды в ирригационный период поручил Бектенов
Он также поручил продолжить работу по увеличению площадей орошаемых земель с применением водосберегающих технологий до 150 тыс. га ежегодно
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Необходимо провести работу по наполнению водохранилищ и снижению потерь воды в ирригационный период, заявил на заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Он обратил особое внимание на подготовку к будущему вегетационному периоду.
Очень важно экономно расходовать воду, стимулировать в этом вопросе не только население, но и в первую очередь бизнес. Поэтому немаловажным является достижение регионами индикаторов по увеличению площадей с применением водосберегающих технологий", - подчеркнул Бектенов.
В пример он привел Кызылординскую область, где был перевыполнен план по применению водосберегающих технологий. Регион традиционно считается самым водопотребляющим. В текущем году в области сумели повысить эффективность полива, что позволило сэкономить значительные объемы воды.
Премьер поручил использовать данную практику в других регионах страны, а также усилить сотрудничество с соседними государствами для качественного проведения переговоров по вододелению в вегетационный период. Увеличивать площади орошаемых земель с применением водосберегающих технологий планируют ежегодно до 150 тыс. га.
Также необходимо провести работу по наполнению водохранилищ и снижению потерь воды в ирригационный период.
Руководству МСХ и водных ресурсов поручено разграничить свои функции в части увеличения площадей орошаемых земель, субсидирования стоимости услуг по подаче воды аграриям и расходов при инвестировании в водосберегающие технологии. Также необходимо выработать механизмы стимулирования внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях, активно применять цифровой учет воды", - говорится в информации.
Ранее Минводы сообщило об официальном завершении поливного сезона в Казахстане и заверило, что в этом году удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и дефицита поливной воды.
15.10.2024, 12:43 60156
Акима Талгара освободили от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей
Фото: instagram/kurishbekovbakhyt
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Конаев. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акима Талгара Бахыта Күрішбекова освободили от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей, сообщает акимат Талгарского района Алматинской области.
За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгар Күрішбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгар Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. По делу об убийстве подростка были задержаны семь подозреваемых. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка.
Ночью 12 октября сгорел дом семьи погибшего. В МВД сообщили, что по делу о поджоге дома изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы.
Отец убитого подростка Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома. Вчера стало известно, что для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
15.10.2024, 10:27 63476
Ситуация с отоплением в Сарани: премьер-министр поручил провести проверку
Фото: Depositphotos
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Караганда. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вне повестки был рассмотрен вопрос с началом отопительного сезона в Сарани. Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил провести проверку и наказать виновных в проблемах на новой котельной.
Сегодня все работы нужно завершить. В первую очередь это личная ответственность акима города Сарань и отсутствие должного контроля со стороны руководства области. По моему поручению начаты проверки. Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Он сообщил, что после заседания правительства министр энергетики выедет в город Сарань с проверкой.
По итогам материалы будут направлены в правоохранительные органы. Если будет определен состав преступления, все виновные будут привлечены к уголовной ответственности", - сказал премьер.
Напомним, жители города Сарани в Карагандинской области пожаловались на отсутствие отопления в своих квартирах, в то время как в регионе уже выпал снег. По состоянию на 14 октября без отопления находились жители 85 домов.
14.10.2024, 15:30 82716
МСХ: Казахстан продолжит сокращение посевов водоемких культур
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова об итогах развития аграрной отрасли за 9 месяцев 2024 года и заслушал планы на 2025 год, сообщает Акорда.
По словам министра, в 2025 году будет продолжена работа по ускоренной диверсификации посевов за счет сокращения водоемких и монокультур, увеличению площадей высокорентабельных и приоритетных культур.
Сапаров отчитался, что на сегодняшний день убрано 98% площадей, намолочено 25,2 млн тонн зерновых, урожайность составила 15,5 центнера с гектара.
Он подчеркнул, что аграрии планируют собрать рекордные 1,2 млн тонн сахарной свеклы, а также хороший урожай кормовых культур.
Также Сапаров рассказал о проводимой работе по увеличению финансирования посевных и уборочных работ. В текущем году впервые на эти цели выделено 580 млрд тенге под 5% без субсидий напрямую фермерам, что в 3 раза выше уровня прошлого года. Для эффективного использования льготных кредитов, снижения коррупционных рисков внесены изменения в механизмы государственной поддержки.
Кроме того, за 9 месяцев текущего года произведено более 796 тыс. тонн мяса с ростом на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года. Производство молока увеличилось на 4,2% и составило 2,8 млн тонн.
В рамках реализации комплексного плана развития переработки до 2028 года принимаются меры по увеличению загруженности предприятий и расширению рынков сбыта для продукции отечественных предприятий. Планируется довести долю переработки молока, мяса, подсолнечника, риса, кукурузы и гречихи до 70%.
Напомним, в текущем году Казахстан сократил посевы риса, хлопка и пшеницы.
Также сообщалось, что Казахстан значительно увеличил экспорт сахара. При этом импорт сахара существенно превосходит производство, делая Казахстан зависимым от других стран.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?