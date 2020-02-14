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Граждан Казахстана и Кыргызстана доставили из Пекина в Алматы

13.02.2020, 12:02 8452
Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Граждан Казахстана и Кыргызстана доставили из Пекина в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня в 07.00 в Алматы из Пекина прибыл рейс с 211 пассажирами на борту: 171 гражданин Казахстана и 40 граждан Кыргызстана", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

 
По данным ведомства, граждан Казахстана доставили в Многопрофильную клиническую больницу Алматы с соблюдением всех требований инфекционного контроля. В течение трех дней они будут проходить медицинское обследование с проведением лабораторных анализов на коронавирус и ОРВИ. Если будут медицинские показания, то период проверки может быть продлен. Сейчас состояние здоровья прибывших удовлетворительное, жалоб нет.
 
Граждане Кыргызстана были доставлены в Бишкек.

 

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