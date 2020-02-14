Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Граждан Казахстана и Кыргызстана доставили из Пекина в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в 07.00 в Алматы из Пекина прибыл рейс с 211 пассажирами на борту: 171 гражданин Казахстана и 40 граждан Кыргызстана", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

По данным ведомства, граждан Казахстана доставили в Многопрофильную клиническую больницу Алматы с соблюдением всех требований инфекционного контроля. В течение трех дней они будут проходить медицинское обследование с проведением лабораторных анализов на коронавирус и ОРВИ. Если будут медицинские показания, то период проверки может быть продлен. Сейчас состояние здоровья прибывших удовлетворительное, жалоб нет.

Граждане Кыргызстана были доставлены в Бишкек.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства