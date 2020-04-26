Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Граждане Казахстана могут вернуться из Польши транзитным рейсом, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые соотечественники! Сообщаем, что посольством Казахстана в Польше проведены переговоры с авиакомпанией "LOT Polish Airlines", в результате чего была достигнута договоренность о вывозе граждан Казахстана, находящихся на данный момент в Польше. Рейс является транзитным через территорию Казахстана, будет произведен 29 апреля в 18.35 по времени Польши маршрутом Варшава - Нур-Султан, прибытие в Нур-Султан в 03.20 по времени Нур-Султана. Цена билета - 1100-1200 злотых", - говорится в сообщении посольства Казахстана в Польше в социальных сетях.

Желающих зарегистрироваться на данный рейс просят до 15.00 27 апреля заполнить гугл-форму - https://forms.gle/7TvM2THPD9SL9cqZ7

Отмечается, что после этого времени форма будет недоступна.

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