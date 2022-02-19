Грубые нарушения в использовании бюджетных средств обнаружены в пяти регионах Казахстана - СК

НУР-СУЛТАН. 18 ФЕВРАЛЯ - Счетный комитет Республики Казахстан по итогам аудита выявил грубые нарушения в использовании бюджетных средств и активов в пяти регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Основные недостатки, установленные по итогам данных аудитов: систематическое нарушение сроков реализации бюджетных инвестиционных проектов, их необоснованное удорожание; отсутствие качественного учета лекарственных средств; нарушение правил субсидирования в АПК", - сообщили в пресс-службе комитета.
Так, в Павлодарской области выявлено искажение отчетных данных о частичном исполнении мероприятий при их фактическом неисполнении.
В 2020 году вместо 11 не исполнены 57 мероприятий ПРТ или 26%, на реализацию которых затрачено около 17 млн тенге или 27% от всех средств республиканского бюджета", говорится в аудиторском заключении комитета.
В Туркестанской области выявлены грубые нарушения при строительстве инфекционной больницы на 200 коек в Туркестане.
Строительство осуществлялось ТОО KAZPACO, с которым управлением строительства в 2020 году заключен договор от 11 сентября 2020 года №190 на приобретение инфекционной больницы на общую сумму 7 738 млн тенге.
Согласно информации подрядчика ТОО KAZPACO строительство осуществлялось без соответствующего права на землепользование, утвержденной ПСД и уведомления органа, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, что указывает на нарушения Закона о строительной деятельности", - говорится в отчете.
В нем отмечается, что на момент передачи инфекционная больница не введена в эксплуатацию, и со стороны акимата области и Управления финансов соответствующих решений акимата Туркестанской области о передаче объекта не имеется.
Инфекционная больница с момента ее передачи в безвозмездное пользование (март 2021 года) не эксплуатировалась, при этом за указанный период Туркестанская область неоднократно входила в красную зону по заболеваемости населения коронавирусной инфекцией", - отметили в ведомстве.
Более подробная информация - в аудиторских заключениях:
- Туркестанская область
- Атырауская область
- Западно-Казахстанская область
- Кызылординская область
- Павлодарская область