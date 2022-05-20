Система Orphus

Грубые нарушения выявили в работе Казахско-Русского международного университета Актобе

19.05.2022, 20:16 8656
АКТОБЕ. 19 МАЯ - В ходе профилактического контроля Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК установил, что Казахско-Русский международный университет не соблюдает требования законодательства в сфере образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выяснилось, что вуз нарушает 32 из 46 пунктов проверочного листа. В частности, лекции студентам актюбинского Казахско-Русского международного университета читают преподаватели, которые не соответствуют квалификационным требованиям. К примеру, преподаватель с базовым образованием "Эксплуатация воздушного транспорта" преподает дисциплины "Инновационные технологии в дошкольном образовании" и "Теория и методика воспитательной работы в начальной школе". А преподаватель физкультуры ведет занятия по теории и методике музыкального искусства, сообщает пресс-служба МОН РК.
 

При профилактическом контроле также было установлено, что научное руководство магистерскими диссертациями в Казахско-Русском международном университете ведут преподаватели, которые не имеют ни одной научной публикации за последние пять лет. И это только небольшая часть зафиксированных нарушений", - отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульжан Джарасова.

 
Фактические данные по студентам и преподавателям не соответствуют данным НОБД. В базе нет информации по 335 студентам и многим преподавателям.
 
Кроме того, вузом не соблюдаются требования по учебной нагрузке студентов и проведению итоговой аттестации обучающихся. Студентами бакалавриата и магистратуры не освоены в полном объеме академические кредиты.
 
Результаты среза знаний обучающихся также неутешительны, 96% студентов не преодолели пороговый уровень, что свидетельствует о низком качестве образовательных услуг.
 
К тому же вуз недостаточно обеспечен аудиторной и лабораторной базой. Площади некоторых учебных кабинетов не соответствуют санитарным требованиям.
 
Университету было дано время для устранения всех выявленных нарушений. Однако Казахско-Русский международный университет Актобе, вместо того чтобы устранить многочисленные нарушения и улучшить качество образования, тратит время на обжалование итогов проверок.
 
Решением суда первой инстанции все административные акты Комитета были признаны законными, жалоба вуза оставлена без удовлетворения.
 

новости по теме

Токаев назначил первого заместителя секретаря Совбеза РК

20.05.2022, 12:04 526
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Мурат Баймукашев назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мурат Баймукашев освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, информирует Акорда.
 

Токаев подписал указ о реформировании КНБ

20.05.2022, 12:01 666
Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Данным указом внесены поправки в 15 указов Президента Республики Казахстан, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности", - проинформировали в КНБ РК

 
Сообщается, что утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ. 
 

Главы МО и МОН обсудили аспекты военно-патриотического воспитания молодежи

19.05.2022, 20:36 7956
Главы МО и МОН обсудили аспекты военно-патриотического воспитания молодежи
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Национальном университете обороны состоялась встреча министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Руководителями ведомств обсуждены актуальные вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и предложения по повышению престижа и привлекательности воинской службы, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
Реализуя задачи, поставленные главой государства, профильные министерства разработали ряд предложений. Среди них - предоставление пятипроцентной квоты для поступления в вузы молодым людям, прошедшим срочную воинскую службу, и выпускникам классов "Жас сарбаз". Министерство образования и науки готово выделить для этих целей более 3000 грантов. Кроме того, поступая в высшее учебное заведение после срочной службы, выпускник будет освобождаться от обязательной трехлетней отработки.
 
Предложено обеспечить правом на квоту для получения высшего образования детей военнослужащих, погибших при прохождении воинской службы, а также проходивших воинскую службу в специальных и миротворческих операциях.
 
Рассматривается вопрос о предоставлении военнослужащим срочной службы возможности обучения по массовым онлайн-курсам.
 
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов внес предложение по открытию колледжей на базе воинских частей. Для этого необходимо определить перечень специальностей и выделение государственного заказа на подготовку кадров, получить лицензию на образовательную деятельность, подготовить учебно-материальную базу. 
 
На встрече также обсуждены вопросы организации начальной военной подготовки в общеобразовательных школах страны. Сегодня учебная дисциплина преподается в 6170 организациях образования и охватывает 365 000 учащихся старших классов. Содержание предмета направлено на обучение основам военного дела, робототехнике и IT- технологиям.
 
Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал участников встречи о военно-патриотической работе в молодежной сфере.
 
Глава оборонного ведомства рассказал о реализации программы военно-патриотического воспитания молодежи "Бір тутас улт - Бір тутас аскер", которой определены цели, задачи военно-патриотического воспитания молодежи, сроки реализации, целевые индикаторы, источники финансирования и ожидаемые результаты.
 
По итогам мероприятия определен перспективный план дальнейшего сотрудничества между Министерством обороны и Министерством образования и науки в области военно-патриотического воспитания молодежи.
 

Госслужащих в Актюбинской области оштрафовали за предпринимательскую деятельность

19.05.2022, 17:47 10061
АКТОБЕ. 19 МАЯ - Государственные служащие Актюбинской области, занимавшиеся предпринимательской деятельностью, привлечены к административной ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О фактах злоупотребления рассказали сегодня на встрече с госслужащими представители Антикоррупционной службы совместно с акиматом Актюбинской области.
 

За занятие предпринимательской деятельностью госслужащим грозит штраф в размере 200 МРП с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений и (или) доходов (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие совершения правонарушения", - напомнили представители Антикора. 

 
По данным ведомства, с начала текущего года к ответственности за занятие предпринимательством привлечено 2 лица: сотрудник акимата Мартукского района и один из руководителей подведомственной организации управления физической культуры и спорта Актюбинской области. По обоим фактам судом был наложен штраф в размере 140 МРП.
 
На встрече чиновников также проинформировали о необходимости соблюдать меры финансового контроля.
 

Как известно, с начала 2021 года статья 11 Закона РК "О противодействии коррупции" (меры финансового контроля) действует в новой редакции. Теперь кандидаты на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, до назначения должны предоставлять декларацию об активах и обязательствах. Непредставление декларации является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями", - напомнили в Антикоре.

 
Так, руководителя одного из районных отделов образования управления образования Актюбинской области оштрафовали на 50 МРП за назначение на руководящую должность лица, не сдавшего декларацию в уполномоченный орган при поступлении на работу.
 
Всего с начала текущего года возбуждено 9 административных производств, в том числе 6 административных коррупционных правонарушений.
 
В Антикоре также напомнили, что за административное коррупционное правонарушение чиновника могут уволить. Кроме того, гражданин, на которого в течение трех лет до поступления на госслужбу налагалось административное взыскание за подобные правонарушения, не сможет получить должность в госорганах.
 

КГД: граждане каких стран могут заниматься бизнесом в Казахстане

19.05.2022, 15:39 12276
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Граждане России, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, имеющие вид на жительство в Казахстане, могут осуществлять предпринимательскую деятельность в нашей стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок, согласно которому для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя", - сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.

 
В ведомстве отметили, что уведомление о начале деятельности можно направить через портал egov.kz, мобильное приложение e-Salyq business, мобильные приложения банков второго уровня, а также на бумажном носителе через центры оказания услуг органов государственных доходов.
 
Регистрация осуществляется в течение одного рабочего дня с момента подачи уведомления. Информацию о регистрации ИП можно посмотреть на сайте КГД во вкладке "Поиск налогоплательщиков" в электронных сервисах.
 

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года деятельность в качестве индивидуального предпринимателя могут осуществлять граждане Республики Казахстан, кандасы, а также нерезиденты РФ, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, то есть имеющие вид на жительство в Республике Казахстан", - уточнили в КГД.

 
Также в ведомстве напомнили, что с 1 января 2021 года регистрация физических лиц - нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства, в том числе формирование ИИН, внесение изменений и (или) дополнений в регистрационные данные, а также исключение ИИН физических лиц из компетенции Комитета государственных доходов передано в Министерство внутренних дел РК.
 

Токаев встретился с председателем Организации ветеранов

19.05.2022, 15:23 12951
Токаев встретился с председателем Организации ветеранов
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Организации ветеранов Бактыкожу Измухамбетова, который рассказал о деятельности и планах республиканского общественного объединения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Измухамбетов сообщил, что при ветеранском объединении создан штаб в поддержку общереспубликанского референдума. Работа штаба ведется по двум направлениям: разъяснение смысла поправок в Конституцию и обеспечение активного участия в предстоящем референдуме, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Глава государства также был ознакомлен с повесткой дня внеочередного съезда РОО "Организация ветеранов", который намечен на 20 мая 2022 года. 
 
По информации пресс-службы, президент поддержал ряд предложений о развитии Организации ветеранов, а также сообщил, что соответствующим государственным органам будут даны необходимые поручения.
 
Напомним, что общереспубликанский референдум состоится 5 июня текущего года.
 

Минобороны формирует подразделения, способные действовать в условиях войны

19.05.2022, 14:24 13696
Минобороны формирует подразделения, способные действовать в условиях войны
Фото: пресс-служба Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Вооруженных силах РК по поручению верховного главнокомандующего ведется переформатирование. Боевые подразделения должны в том числе овладеть навыками действий в условиях войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главой государства даны поручения по переформатированию Вооруженных сил, повышению их боеготовности и оснащенности. Так, формируются боевые подразделения, способные действовать как в условиях войны, так и в кризисных ситуациях", - сообщил сегодня на коллегии Министерства обороны глава ведомства Руслан Жаксылыков.

 
По информации пресс-службы Минобороны, в Вооруженных силах значительно возросла интенсивность боевой подготовки, осваиваются новые формы и методы применения войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
 
На коллегии были также рассмотрены вопросы воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, тылового, технического обеспечения и развития военной инфраструктуры. Кроме того, министру обороны доложили о мероприятиях по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов, проводимых в рамках национального проекта "Безопасная страна".
 

Жаксылыков акцентировал внимание участников на роли и месте армии в системе обеспечения безопасности государства в современных условиях. Глава оборонного ведомства подчеркнул исключительное значение предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, инициированных президентом страны", - отметили в пресс-службе.

 
По итогам коллегии министр обороны определил задачи на летний период 2022 учебного года. Среди главных - постоянное совершенствование полевой выучки войск, повышение уровня боевой подготовки, технической оснащенности и качества кадрового состава Вооруженных сил.
 

Ашимбаев рассказал Токаеву о наиболее актуальных вопросах, волнующих казахстанцев

19.05.2022, 12:10 14981
Ашимбаев рассказал Токаеву о наиболее актуальных вопросах, волнующих казахстанцев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Председатель сената Республики Казахстан Маулен Ашимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о выездах депутатов палаты в регионы для проведения встреч по обсуждению предстоящего референдума, предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам поездок сенаторов был проведен анализ наиболее актуальных вопросов, волнующих граждан. Среди них: повышение цен на товары, состояние автомобильных дорог, вопросы занятости, обеспечение питьевой водой, газоснабжение, доступность медицинской помощи и другие", - информирует Акорда

 
Президент отметил необходимость совместно с правительством и местными исполнительными органами продолжить работу по решению названных проблем.
 
В настоящее время проведено более 150 мероприятий, преимущественно в небольших городах, поселках и отдаленных аулах.
 
Маулен Ашимбаев также рассказал об укреплении сотрудничества с законодательными органами государств региона. Так, на прошлой неделе сенаторы приняли участие в межпарламентском форуме "Центральная Азия - Россия" в Ашхабаде.
 
Новый формат взаимодействия позволит укрепить совместную работу депутатов по содействию в решении таких актуальных проблем, как экологическая ситуация в районе Аральского моря, совместное использование трансграничных рек, приграничное сотрудничество, а также вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?

      Архив опросов