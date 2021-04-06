Гульжан Курманбекова назначена акимом Арыси

ТУРКЕСТАН. 5 АПРЕЛЯ - По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата, акимом города Арыси назначена Гульжан Курманбекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба акима Туркестанской области, представив нового акима активу города, Умирзак Шукеев пожелал успехов в дальнейшей работе и выразил уверенность, что Гульжан Мамытовна достойно справиться с новой должностью.

Аким области поставил перед новым главой города железнодорожников ряд задач по социально-экономическому развитию города, укреплению единства и согласия в обществе.

Арысь - особенный город. Работы в городе достаточно. Нужно развивать малый и средний бизнес, сельское хозяйство. Главное - активизировать предпринимательство и привлечь инвестиции, для этого есть все возможности. Она очень опытный специалист, хорошо разбирается в финансовой и социальной сферах, была моим советником. Впереди предстоит много работы", - сказал аким области.

В свою очередь, Гульжан Мамытовна поблагодарила за оказанное доверие и подчеркнула, что приложит все усилия для развития и процветания города.

Гульжан Курманбекова родилась в 1965 году в Отырарском районе.

В 1987 году окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства.

Трудовую деятельность начинала кассиром Шаульдерского пассажирско-транспортного кооператива.

С 1987 по 1992 годы - ревизор, главный ревизор, инспектор по учету доходов Кызылкумского районного финансового отдела.

С 1992 по 2004 годы - главный ревизор, главный экономист, главный специалист - главный экономист городского отдела финансов ЮКО.

С 2004 по 2005 годы - главный специалист департамента образования ЮКО, заместитель заведующего отдела финансов Шымкента.

С 2007 по 2010 годы - начальник отдела финансов города Шымкента.

С 2010 по 2012 годы - начальник отдела экономики и финансов Шымкента, заместитель акима Шымкента.

До своего назначения занимала должность советника акима Туркестанской области по вопросам экономики и финансов.

Награждена юбилейными медалями "10 лет Конституции Республики Казахстан", "25 лет независимости Республики Казахстан", медалью "Ерен енбегі ушін".

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