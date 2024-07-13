12.07.2024, 11:25 23886
Хоккейный клуб "Сарыарка" вернули государству
Фото: icehockey.kz
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Караганда. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области хоккейный клуб "Сарыарка", оцененный в 900 миллионов тенге, вернули государству, сообщает прокуратура региона.
Органами прокуратуры возвращены государству 37 незаконно выданных земельных участков, а также хоккейный клуб "Сарыарка", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что сейчас прокуроры проверяют законность приватизации государственного имущества.
В целях восстановления экономических интересов государства по всем незаконно приобретенным и приватизированным объектам государственной собственности будут приняты меры прокурорского надзора и реагирования", - добавили в прокуратуре.
Ранее в Северо-Казахстанской области активы на более чем 300 млн тенге вернули в госсобственность
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12.07.2024, 13:50 18271
В Казахстане 90% научных проектов не достигают заявленных целей - Антикор
Еще 70% исследований завершаются написанием статьей и книг, не имеющих практического значения
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ сферы науки в Казахстане показал значительные риски, связанные с непрозрачностью отбора научных проектов, формальностью их реализации, отсутствием ответственности за результаты, низкой востребованностью итогов исследований.
Об этом в своем докладе на расширенном заседании коллегии Антикоррупционной службы по итогам работы за первое полугодие 2024 года сообщил глава ведомства Асхат Жумагали.
По его словам, в текущем году завершены серьезные анализы в сфере образования, науки и спорта.
В образовании выявлены системные риски на этапах планирования и освоения бюджетных средств, вызванных отсутствием автоматизации бюджетных процессов и интеграции баз данных", - рассказал Жумагали.
Не лучше обстоят дела в научной сфере.
90% проектов не достигают заявленных целей, а 70% исследований завершаются написанием статьей и книг, не имея практического значения", - подчеркнул глава Антикора.
В спортивной сфере выявлен "дисбаланс финансирования между "спортом высших достижений" и "массовым спортом". А непрозрачность финансирования провоцирует коррупционные риски.
Повсеместно агентством установлены непрозрачность финансирования, неэффективное расходование госсредств, аффилированность поставщиков, завышение закупочных цен. По всем указанным анализам разработаны дорожные карты об устранении рисков, исполнение которых находится на контроле администрации президента", - сообщил Жумагали.
Также, по его словам, проведен анализ деятельности "СК-Фармация".
Как установлено, в компании неэффективно выстроены системы закупок, созданы ненужные "прокладки", присутствует картельный сговор оптовых поставщиков и нет эффективного контроля за их деятельностью", - проинформировал глава агентства.
Он также рассказал о проекте "Бизнеске жол", в рамках которого защищены права около 9,5 тыс. предпринимателей.
К примеру, в Туркестанской области прекращена деятельность посредников, которые перепродавали поливную воду фермерам. По нашей инициативе заключены прямые договоры с поставщиком воды, что снизило цену для сельчан в 2 раза", - рассказал Жумагали.
Глава Антикора также перечислил основные правонарушения, которые совершают чиновники. Всего с начала года их зарегистрировано 876.
Значительная часть приходится на взяточничество, хищения и злоупотребления должностными полномочиями. Изобличено 592 лица, из которых 107 руководителей различного звена. Осуждено 329 лиц. По завершенным в текущем году делам возмещено почти 195 млрд тенге", - уточнил Жумагали.
Всего, по его словам, за 2,5 года народу Казахстана возвращено 1,07 трлн тенге.
Ранее Антикор сообщал о системных хищениях в сфере спорта и образования.
12.07.2024, 12:32 22431
Гостиницу "Казахстан" обязали восстановить превращенный в бассейн фонтан
Фото: facebook/Анна Дегтярева
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Алматы. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный экономический суд Алматы обязал отель "Казахстан" реконструировать превращенный в бассейн фонтан, имеющий культурное значение.
Ранее управление градостроительного контроля Алматы потребовало от отеля принудительного исполнения предписания.
Не добившись этого, управление направило иск в СМЭС Алматы, указав на нарушения отелем статьи 17 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК".
В сообщении суда говорится, что ТОО выполняло реконструкцию фонтана на прилегающей к гостинице "Казахстан" территории без проектно-сметной документации и заключения экспертизы, без сопровождения авторского и технического надзоров.
Вместо планируемой реконструкции фонтана было начато строительство бассейна. Причем строительно-монтажные работы также проводились без разрешительных документов. Мер по исполнению предписания об устранении выявленных нарушений по самовольной реконструкции фонтана ТОО не приняло", - рассказали в суде.
Там подчеркнули, что фонтан находится на территории охранной зоны, к которой отнесено здание гостиницы, внесенное в список памятников истории и культуры местного значения Алматы.
Суд, учитывая эти обстоятельства, удовлетворил иск и принудил заказчика, имеющего культурное значение, исполнить предписание управления", - добавили в суде.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Ранее акимат приостановил работы на фонтане гостиницы "Казахстан", который собственник решил самовольно переделать в бассейн. В управлении культуры акимата сообщили, что фонтан рядом с гостиницей не является частью памятника, однако находится на территории охранной зоны.
12.07.2024, 11:47 24631
Права людей с онкологическими заболеваниями грубо нарушали в СКО
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Петропавловск. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Грубейшие нарушения прав и интересов граждан с онкологическими заболеваниями выявили прокуроры в Северо-Казахстанской области.
Медицинскими организациями вопреки требованиям Социального кодекса не направлялись на медико-социальную экспертизу свыше 100 граждан данной категории для установления инвалидности. По акту надзорного органа гражданам установлена инвалидность, что позволило им пользоваться всеми правами социальной поддержки и получать государственное социальное пособие", - сообщили в прокуратуре СКО.
2 должностных лица привлечены к ответственности. Вопрос соблюдения прав граждан находится на контроле органов прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет заболеваемость раком. Ежегодно от онкологии в стране умирают 13 тыс. человек. На учете состоят 218 тыс. онкобольных.
11.07.2024, 20:40 45076
Акимат Экибастуза планирует потратить более 10 млн тенге на мониторинг соцсетей
Городской акимат объявил тендер на услуги информационного мониторинга соцсетей
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Экибастуз. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 28 июня аппарат акима Экибастуза объявил тендер на услуги информационного мониторинга соцсетей. В техспецификации к лоту говорится, что в обязанности поставщика входит сбор и анализ данных в социальных сетях и на других площадках.
На мониторинг акимат Экибастуза планирует потратить 10 673 466 тенге.
В условиях говорится, что отчеты по соцсети должны содержать:
- количество тематических групп, на которые подписаны пользователи из Экибастуза;
- характеристики выявленных тематических групп (тональность контента, язык контента, количество постов и публикаций по типу контента, география, доступность, топ-10 групп по числу подписчиков);
- количество пользователей из Экибастуза, подписанных на тематические группы;
- характеристики пользователей, подписанных на тематические группы (пол, возраст, география в разрезе городов и районов области, количество подписок на тематические группы, место учебы (школа, университет), место работы, номер телефона, социальные отношения, устройства выхода в сеть, период активности).
11.07.2024, 15:41 52721
Проблема перегруженности школ в Алматы стоит особо остро - премьер
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом работ по созданию условий для обучения школьников и студентов, сообщили в пресс-службе правительства.
Проблема перегруженности школ в Алматы стоит особо остро, поэтому завершение строительства раньше нормативного срока приветствуется. При этом первый приоритет - это качество", - отметил премьер-министр в ходе посещения новой школы-гимназии в Алматы.
При этом премьер подчеркнул, что инфраструктура для детей должна отвечать всем требованиям безопасности, быть технологически оснащенной и позволять ученикам получать знания в благоприятных комфортных условиях.
В ходе посещения Международной образовательной корпорации глава правительства акцентировал внимание на сотрудничестве с реальными предприятиями. Обсуждены меры взаимодействия с молодыми научными кругами и возможности применения результатов их трудов в важных для города и страны сферах.
Кроме того, были посещены лаборатории по исследованию сейсмических воздействий, городских исследований, дизайна. Бектенов акцентировал внимание на необходимости переформатирования работы Высшей научно-технической комиссии с акцентом на поддержку и финансирование прикладных проектов, нацеленных на решение реальных задач бизнеса и имеющих задел для коммерциализации.
На 2024-2026 годы разработано 181 научно-техническое задание по программно-целевому финансированию исследований и разработок. В ближайшие 2 года из республиканского бюджета будет выделено 18 млрд тенге на гранты для молодых ученых. Кроме того, даны поручения по совершенствованию программ подготовки кадров для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда", - рассказали в пресс-службе правительства.
Как сообщалось ранее, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, во многих школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 году давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.
Из-за переполненности в школах нередки стали случая давки среди учеников. В частности, в феврале давка возле гардероба произошла в одной из школ Алматы. А в сентябре прошлого года произошло сразу два случая давки в школах. 5 сентября ученики столичной школы устроили столпотворение возле раздевалки. 6 сентября стало известно о жуткой давке в коридоре одной из школ Кокшетау.
Нехватка школ и ученических мест - одна из наболевших проблем в Казахстане. Зачастую она связан с уплотняющей застройкой. В густозаселенных микрорайонах не хватает школ и детских садов.
11.07.2024, 11:29 58601
Систему выдачи иностранных бланков разрешений казахстанским перевозчикам изменили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта РК разработало новый порядок распределения иностранных разрешений, который предусматривает выдачу иностранных бланков казахстанским перевозчикам без каких-либо ограничений.
Ожидается, что данные меры полностью исключат человеческий фактор и обеспечат прозрачность системы", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно новым правилам, запрос на получение ИБР подается на каждое автотранспортное средство отдельно. Также одним из требований правил является обязательное наличие у услугополучателя удостоверения и карточки допуска.
Фиксация фактов въезда и выезда АТС будет осуществляться через информационную систему "Беркут". Это в свою очередь исключит предпосылки для перепродажи ИБР на теневом рынке. Заявка перевозчика будет принята через автоматизированную систему и бланки разрешений будут выдаваться через центр обслуживания населения", - пояснили в Минтрансе.
Там отметили, что во внедряемой системе распределения бланков нет ограничений по историям перевозок и активности авто, а также полностью исключены предпосылки для перепродажи на теневом рынке.
Что касается существующей системы распределения бланков, то на сегодняшний день до 50% полученных бланков закрепляется за перевозчиком с учетом их работы в предыдущем году, до 50% переходят на категории резервных бланков и их могут получить все перевозчики. Также в действующей системе закрепление бланков за определенным перевозчиком ограничивало свободную конкуренцию, бланки выдавались только тем авто, которые ранее работали на международных перевозках, а также создавался искусственный дефицит бланков. При этом добросовестные перевозчики не могли получить бланк даже при наличии грузов для перевозки", - рассказали в ведомстве.
По новым правилам срок выезда автотранспортного средства, на которое оформлены ИБР, с территории страны составляет не более 30 календарных дней с момента направления уведомления о результатах оказания госуслуги в личный кабинет пользователя.
Чтобы исключить передачу и перепродажу ИБР, на них будут указывать наименование физического или юридического лица.
За передачу или использование чужого ИБР отечественному перевозчику ограничат на полгода получение иностранных бланков разрешений.
11.07.2024, 11:01 60426
Премьер проверил работу по водообеспечению Алматы
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в Алматы. Он проверил работу по строительству резервной системы водообеспечения города, сообщили в пресс-службе правительства.
На территории насосной станции глава правительства проверил темпы работ по строительству резервной системы водообеспечения верхних районов мегаполиса. Важность проекта обусловлена исторической зависимостью от поверхностных вод. Ранее, 18 августа 2023 года на совещании по вопросам развития Алматы на фоне участившихся селевых выбросов и повышения мутности воды в реках президентом было дано поручение решить данную проблему, чтобы не ограничивать подачу питьевой воды в верхней части города. Алматы обеспечивается водой из шести основных источников: рек Большая и Малая Алматинка, Аксай, Каргалы и подземных водозаборов алматинских и талгарских месторождений.
Для стабильного бесперебойного водоснабжения создана дополнительная подпитка существующих сетей от Талгарского подземного водозабора на 17 тыс. кубометров/сутки. Проект предусматривает строительство шести новых скважин на 15 тыс. кубометров и полную замену 14 насосов на шести насосных станциях с увеличением их мощности на 60%. Заместитель акима города Аскар Амрин доложил, что поручение президента по резервной системе исполнено.
Кроме того, премьер-министру доложили в целом о проводимой работе по обеспечению централизованным водоснабжением всех жителей Алматы. В прошлом году построено 117 км водопровода и модернизировано 46 км, что позволило обеспечить доступ 99,3% населения Алматы к централизованному водоснабжению.
Для решения проблем водообеспечения жителей Алатауского, Бостандыкского и Наурызбайского районов ведется строительство и проектирование четырех водозаборов. На текущий год запланировано строительство 142 км инженерных коммуникаций и ремонт 48 км сетей. Принятые меры позволят к концу года обеспечить доступ к центральному водоснабжению 99,6% жителей и снизить уровень износа сетей до 53,8%.
Глава правительства отметил важность доступа населения к питьевой воде и дал ряд поручений по дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры.
Водоснабжение является стратегическим вопросом. Работоспособность систем жизнеобеспечения города - это первоочередная задача акимата. Прошлое лето показало проблемы. Поэтому важно завершить все начатые проекты. Разрабатываемая акиматом схема водоснабжения Алматы должна учесть альтернативное обеспечение водой населения из различных источников", - подчеркнул Олжас Бектенов.
10.07.2024, 20:25 72121
Детей кормили просроченными продуктами в детсадах Кызылординской области
Фото: Depositphotos
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Байконур. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры выявили более 500 нарушений санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований в детсадах Кызылординской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В трех детских садах города Байконыра по результатам микробиологического исследования пищевых продуктов (посуда, хлебная доска, сырые овощи, домашняя лапша) выявлена группа кишечных палочек. Аналогичный факт выявлен в одном из детских садов Сырдарьинского района", - сообщили в ведомстве.
В двух детсадах Жалагашского района детям давали просроченные печенье и сметану, а 4 садика в Шиелийском районе работали без санитарно-эпидемиологических заключений.
В детских садах городов Кызылорды, Байконура, а также Сырдарьинского, Кармакшинского и Жалагашского районов оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин (отсутствовали справки о болезни, заявление родителей), в результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере 22 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.
В Сырдарьинском районе выявили 11 воспитателей с поддельными дипломами.
По всем материалам ведется расследование.
Ранее сообщалось о массовом отравлении детей в одном из частных детсадов в Туркестанской области.
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