Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Олжас Худайбергенов освобожден от должности внештатного советника президента, передает Kazakhstan Today.





Олжас Худайбергенов освобожден от должности внештатного советника по экономическим вопросам президента Республики Казахстан. Глава государства выразил благодарность Олжасу Абдумаликовичу за предложения по развитию экономики", - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.





Олжас Худайбергенов стал внештатным советником президента РК в декабре прошлого года.

В декабре прошлого года на встрече президент предложил стать его внештатным советником. Потом мне говорили, что это где-то на полгода, что в июне возможна ротация. Я ждал это в июне, но, видимо, было не до этого. Сегодня утром позвонили от президента, поблагодарили за работу, сказали, что я принес много пользы, и сказали, что с сегодняшнего дня сделали ротацию. В общем, теперь я не внештатный советник", - написал в Facebook Олжас Худайбергенов.

Он отметил, что эта должность была неоплачиваемой, без трудового договора, без оплаты, кабинетов, сотрудников и т.д.

С точки зрения выгод статус разве что может щекотать самолюбие, хотя я этим вроде не страдал, наоборот, часто старался подчеркивать, чтобы мои тексты публиковали от меня лично, а не как от внештатного советника. Так как этот статус часто политизировал мои некоторые острые высказывания, поэтому теперь надеюсь, последующие тексты не будут иметь такую политическую окраску. А также люди зачастую приписывали возможности и полномочия, которых у меня не было, требуя от меня как от обычного чиновника. В общем, все, что можно было сделать полезного для людей в этом статусе, я постарался сделать насколько это было возможно. Надеюсь, удастся и дальше приносить пользу. Тем более что в остальном - в бизнесе, в работе с госорганами, с АП, ничего не меняется. Равно как и то, что я остаюсь таким же, как и всегда!" - написал Худайбергенов.

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