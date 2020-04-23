МВД, Минэкологии возглавили антирейтинг коррумпированности за I квартал 2020 года

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today – Министерство внутренних дел, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, а также акиматы Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей лидируют среди госорганов по числу коррупционных преступлений. Об этом на брифинге сообщил руководитель департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов, передает Kazakhstan Today.

По информации Агентства РК по противодействию коррупции, на 9% выросло число лиц, привлеченных за коррупцию: примерно каждый четвертый из них - первый руководитель госорганов и квазигосорганизаций". В целом привлечено к уголовной ответственности 417 лиц, из них 11 руководителей республиканского, 37 - областного и 35 - городского и районного уровней.

"Приведу статистику по коррупции в разрезе центральных государственных органов. Большинство привлеченных за коррупцию лиц или 57% приходится на сотрудников МВД (70 лиц). Также в числе лидеров по данному показателю министерства экологии (10), сельского хозяйства, финансов (по 9), индустрии и инфраструктурного развития (8). В разрезе местных исполнительных органов больше всего лиц изобличено в коррупции в 1 квартале в акиматах ВКО (23 лица), Жамбылской (17), Кызылординской (14), Туркестанской (13), Костанайской и Павлодарской областей (по 10)", - рассказал Нурлан Жаксимбетов, подводя итоги деятельности агентства за I квартал 2020 года.

По его словам, сейчас агентство сфокусировано на более сложных формах коррупции.

"Подтверждением этому является рост выявления в 2 раза особо тяжких и на 12% - тяжких коррупционных преступлений", - пояснил он.

По словам Жаксимбетова, за отчетный период зарегистрировано 892 уголовных правонарушения. Большинство - это факты хищения и взяточничества (77%).

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество коррупционных преступлений сократилось почти на 12%", - отметил спикер.

Пресечено 40 фактов системной коррупции, по которым зарегистрировано порядка 200 преступлений.

Выявлено на 28% больше хищений в сравнении с первым кварталом прошлого года, что еще раз подтверждает приоритетность работы по сложным формам коррупции.

Практически в 2 раза возросло выявление преступлений при реализации госпрограмм. Более половины из них приходятся на программы развития регионов до 2020 года (50), образования и науки (40), агропромышленного комплекса (30).

Он также сообщил, что пресечено 48 фактов незаконного вмешательства в деятельность МСБ (рост на 25%). Помимо уголовно-правовых мер, в данном направлении большую помощь бизнесу оказывает проект PBI (protecting business and investments). Сегодня под антикоррупционным сопровождением находится 451 бизнес-проект общей стоимостью свыше 12,7 трлн тенге.

"Следует особо отметить работу агентства по возмещению ущерба. По итогам квартала мы возместили 97% от установленного ущерба, или 21,7 млрд тенге (от 22,4 млрд тенге), что в 7 раз больше аналогичного показателя прошлого года", - рассказал Жаксимбетов.

Кроме того, стало известно, что за первый квартал текущего года разыскано в 2 раза больше преступников, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что благодаря методу убеждения в этом году добровольно явились 60% от общего числа разысканных.

Спикер также напомнил о новой системе поощрения граждан за сообщения о фактах коррупции. Теперь сумма вознаграждения дифференцированная, как в большинстве стран ОЭСР. Максимальное вознаграждение, на которое может рассчитывать осведомитель, составляет 11,1 млн тенге. В первом квартале поощрено 44 человека на 7,2 млн тенге.

Он упомянул о реализации институтов отставки и дисциплинарной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных. С учетом находящихся в производстве уголовных дел в ближайшее время в отставку подадут 11 государственных политических руководителей (после вступления в силу обвинительных приговоров).

Отмечается, что продолжается последовательная и принципиальная работа по обеспечению чистоты собственных рядов агентства.

"За совершение грубых дисциплинарных проступков 11 сотрудников уволены по отрицательным мотивам", - подчеркнул он.

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